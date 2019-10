– Chleb jest podstawą naszej diety, tylko musimy dokonywać bardzo dobrych wyborów – powiedziała dietetyk Maria Jagiełło, która wyjaśniła także dlaczego warto jeść pieczywo ciemne zamiast jasnego. Piekarka Justyna Roszkowska zdradziła, jak rozpoznać chleb razowy od białego pieczywa barwionego karmelem. Opowiedziała także, jak wygląda produkcja pieczywa. Po czym można rozpoznać dobry, świeży chleb? I jak go przechowywać? Obejrzyj materiał wideo:

Jak odróżnić chleb razowy od białego pieczywa barwionego karmelem?

Pieczywo barwione ma na ogół zdecydowanie ciemniejszy kolor. Jak powiedziała ekspertka, do zmiany koloru używa się karmelu, a jest to przecież dodatkowy cukier dodany do zwykłego, białego pieczywa, które samo w sobie jest ubogie w składniki odżywcze i uznawane za „puste kalorie” w diecie. Pieczywo wykonane z mąki razowej będzie miało inną teksturę.

Dobry chleb rozpoznamy po zapachu i barwie. Ten zrobiony na zakwasie będzie miał po przekrojeniu siny kolor.

Dlaczego jasny chleb tuczy?

Jak wytłumaczyła dietetyk Maria Jagiełło, białe pieczywo ma bardzo wysoki indeks glikemiczny. Oznacza to, że szybko podnosi poziom cukru we krwi, a jednocześnie poziom ten szybko spada, powodując uczucie głodu.

