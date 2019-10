Fruktany w produktach spożywczych – czy są szkodliwe?

Gdyby człowiek chciał dokładnie wiedzieć, co trafia do jego żołądka, powinien skończyć dietetykę. Przeciętny Kowalski tak naprawdę niewiele wie. Przykład? Fruktany. Co to takiego i czy szkodzi zdrowiu?

Trener żywienia i dietetyk Katarzyna Biłous wyjaśniła, czym są fruktany. – To cukry zapasowe w roślinach, są też wytwarzane przez różne drobnoustroje – powiedziała. Czy są szkodliwe dla naszego organizmu? Które produkty są bogate we fruktany? Obejrzyj materiał wideo: Czym są fruktany? Kiedy zmagamy się z problemami gastrycznymi, pierwsze co przychodzi nam na myśl, to nietolerancja lub nadwrażliwość na gluten. Nic dziwnego – współcześnie zmagamy się z modą na dietę bezglutenową, która wielu osobom wydaje się głównym remedium na zaparcia, biegunki, bóle brzucha i wzdęcia. Tymczasem nasze dolegliwości mogą wynikać ze spożycia fruktanów. Jak wspomniała ekspertka, fruktany to cukry zapasowe w roślinach, są też wytwarzane przez różne drobnoustroje. Czy fruktany szkodzą? Teoretycznie nie, są wykorzystywane w technologii żywności właśnie po to, by służyły naszemu zdrowiu. Zdarza się jednak, że niektórzy ludzie reagują na ich obecność objawami gastrycznymi. Fruktany znajdziemy nie tylko w świeżych i suszonych owocach, ale także w kaszach, makaronach, wyrobach cukierniczych, roślinach strączkowych, a także w wielu warzywach i orzechach. Czytaj także:

