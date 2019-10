Dlaczego warto jeść jednego banana dziennie? Będziesz zaskoczony

Banan jest przekąską niemalże idealną. Nie trzeba go myć przed jedzeniem, a skórka doskonale chroni miąższ, więc można go wrzucić do torebki lub plecaka. Nie kapie z niego sok, więc nie musimy obawiać się pobrudzenia rąk i ubrania. Ponadto każdy może wybrać banana o takim stopniu dojrzałości, jaki najbardziej mu odpowiada (choć mocno dojrzałe banany nie są wskazane dla cukrzyków, ponieważ szybko podnoszą cukier we krwi w związku z wysokim indeksem glikemicznym). Banany mają jeszcze jedną, istotną zaletę – są doskonałym źródłem potasu.

Banany a układ sercowo-naczyniowy

Naukowcy z University of Alabama odkryli, że codzienne spożywanie bananów może pomóc w zapobieganiu zawałom serca i udarom. W ich badaniu, którego celem było ustalenie, w jaki sposób mineralny potas wpływa na przepływ krwi i zdrowie tętnic, zbadano myszy, które otrzymały dietę zawierającą niski, normalny lub wysoki poziom potasu. Myszy, którym podawano dietę ubogą w potas, miały znacznie twardsze tętnice. Z drugiej strony myszy, które otrzymywały wysoki poziom potasu, wykazywały znacznie mniejsze stwardnienie tętnic i zmniejszoną sztywność aorty.

Potas – funkcje

Potas pełni w ludzkim ciele wiele istotnych funkcji, m.in.:

buduje białka i mięśnie,



rozkłada węglowodany,



reguluje bicie serca,



obniża poziom pH,



wspomaga trawienie.

Niedobór potasu – przyczyny

Do niedoboru potasu najczęściej dochodzi z dwóch powodów – albo jest go zbyt mało w produktach, które zpożywamy, albo jemy za dużo sodu. Potas i sód bezpośrednio na siebie wpływają. Im więcej sodu w organizmie, tym mniej potasu. I odwrotnie – im więcej potasu, tym mniej sodu. Warto pamiętać, że choć sód również jest niezbędny do prawidłowej pracy naszego organizmu, jego nadmiar w diecie (wystarczy dużo solić) ma niekorzystny wpływ na zdrowie. Powoduje np. nadciśnienie tętnicze.

Do wystąpienia niedoboru potasu mogą przyczyniać się także choroby nerek, niektóre leki moczopędne, niedobór magnezu, stosowanie antybiotyków oraz odwodnienie z powodu nadmiernego pocenia się, biegunki lub wymiotów.

Niedobór potasu – objawy

Do najczęstszych objawów niedoboru potasu zalicza się:

obrzęki w obrębie nóg i rąk,



zaburzenia pracy serc, np. kołatanie,



przewlekłe zmęczenie,



osłabienie,



skurcze mięśni,



wysokie ciśnienie,



brak łaknienia,



poddenerwowanie i spadek nastroju.

