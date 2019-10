Jak objawia się zatrucie grzybami? Pierwsza pomoc

Sezon grzybowy trwa w najlepsze, jednak grzybobranie nie zawsze musi zakończyć się szczęśliwie. W koszyku pełnym grzybów może omyłkowo znaleźć się śmiertelnie niebezpieczny muchomor lub inny grzyb trujący, co grozi poważnymi problemem zdrowotnymi. Jak uniknąć zatrucia i uchronić siebie oraz swoich bliskich przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, jakie wiąże się ze spożyciem trujących grzybów?

Objawy zatrucia grzybami

Zbierając grzyby, musimy liczyć się z tym, że mogą one zaszkodzić naszemu zdrowiu. Nie wszyscy wiemy, że nie tylko grzyby powodują dolegliwości zdrowotne. Niektóre grzyby jadalne, o ile przygotujemy je w nieodpowiedni sposób, także mogą spowodować wystąpienie objawów, które przypominają zatrucie, jednak nie są one zagrożeniem dla naszego życia.

W przypadku zjedzenia grzybów trujących zaczyna się wyścig z czasem i gra w rosyjską ruletkę, bo skutki spożycia np. muchomora sromotnikowego mogą być trudne do przewidzenia. Wiele zależy od tego, jaka ilość toksyn dostała się do naszego organizmu, co wcale nie musi mieć związku z ilością zjedzonych grzybów.

Objawy zatrucia grzybami nie pojawiają się natychmiast po ich zjedzeniu, co stanowi dodatkowe zagrożenie, bo toksyny „spokojnie” krążą w naszym krwiobiegu, docierając do kolejnych narządów i zaczynając je uszkadzać na długo przed tym, zanim poczujemy się źle. Pierwsze objawy zatrucia grzybami pojawiają się zwykle na kilka lub kilkanaście godzin po ich zjedzeniu, jednak zdarza się, że od zjedzenia grzybów trujących do pojawienia się typowych objawów zatrucia mija kilka dni, więc trudno jest skojarzyć złe samopoczucie ze zjedzeniem posiłku, który zawierał dodatek grzybów.

Do charakterystycznych objawów zatrucia grzybami należą:

ogólne złe samopoczucie,



stan podgorączkowy lub gorączka,



nudności,



wymioty,



ból brzucha,



ból głowy.

Zatrucie grzybami może przypominać pierwsze objawy chorób wirusowych np. grypy żołądkowej, więc czasami bywa zdiagnozowane zbyt późno, dlatego wszelkie nieprzyjemne dolegliwości żołądkowe i złe samopoczucie, które pojawiają się w niedługim czasie od spożycia grzybów, powinny wzbudzić naszą czujność.

Zatrucie grzybami – pierwsza pomoc

Pojawienie się wyżej wymienionych objawów zatrucia po zjedzeniu grzybów wymaga wezwania pogotowia ratunkowego lub natychmiastowego przewiezienia osoby, u której one występują na SOR. Przed wezwaniem pomocy lub wizytą w szpitalu nie należy stosować polecanych np. w Internecie metod neutralizacji szkodliwych toksyn, które uwzględniają wypicie mleka lub alkoholu, bo powodują one jedynie pogorszenie stanu chorego. Jedynym, „domowym” sposobem neutralizacji szkodliwych toksyn jest spowodowanie wymiotów. Ważne: wymiotów nie należy powodować u osoby, która traci przytomność! W takim przypadku należy niezwłocznie wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 999.

Jak uniknąć zatrucia grzybami?

Zatrucia grzybami można łatwo uniknąć, zbierając jedynie grzyby, które znamy i mamy pewność, że należą one do grzybów jadalnych. Początkujący grzybiarze powinni unikać zbierania grzybów blaszkowych, bo to wśród nich kryje się najwięcej niebezpiecznych grzybów trujących. Zbieranie grzybów rurkowych jest zdecydowanie lepszym wyborem, jednak i w tym przypadku nie jesteśmy w pełni bezpieczni, bo możemy trafić na borowika szatańskiego lub borowika purpurowego, które także powodują sine zatrucia. Warto przede wszystkim wybierać się do lasu z dobrym atlasem i sprawdzać, czy grzyby, które chcemy zebrać, są bezpieczne dla zdrowia. Oprócz grzybów trujących sporym zagrożeniem są też grzyby niejadalne, choć one najczęściej powodują jedynie przejściowe dolegliwości zdrowotne.

Czytaj także:

Eksperci: Grzyby najlepiej spożywać wkrótce po zebraniu