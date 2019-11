Nie trać czasu w kuchni. Doskonałe przepisy na jesienne dania jednogarnkowe

Teoretycznie jesienią i zimą więcej czasu spędzamy w domach, co może sprzyjać wielogodzinnemu gotowaniu obiadu złożonego z kilku dań. Pytanie, czy naprawdę mamy na to ochotę? I drugie – kto to wszystko pozmywa?!

Kucharz Piotr Kucharski zdradził przepisy na jesienne potrawy jednogarnkowe. W kuchni przygotował dania takie, jak: dal z chlebkami roti, ragù z makaronem, makaron Cavatelli oraz bezmięsny bigos. Zalety dań jednogarnkowych Uwielbiają je przede wszystkim osoby, które nie mają zbyt wiele czasu, a także ci, którzy mają... niewiele miejsca w kuchni i garnków. Dania te na ogół przygotowuje się łatwo i szybko. Są smaczne dzięki połączenie różnych smaków i niezwykle sycące. Niektórzy śmieją się, że dania jednogarnkowe są tzw. „podsumowaniem tygodnia”, ponieważ często składają się z przeróżnych resztek. Kluczowe jest więc odpowiednie doprawienie potrawy, a wtedy na pewno uda się połączyć nawet najdziwniejsze produkty. Dania jednogarnkowe doskonale nadaja się na lunch w pracy, ponieważ można podgrzać je w jednym naczyniu. Mogą też stanowić dobrą propozycję na kolację, gdy wpadamy do domu późnym wieczorem i nie chce nam się stać przy kuchni. Danie jednogarnkowe wystarczy odgrzać i gotowe. Jesz za dużo słodyczy? Czytaj także:

