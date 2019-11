Cudowne właściwości imbiru, o których mogłeś nie wiedzieć

Imbir to przyprawa używana w sztuce kulinarnej od tysięcy lat. Ma on także swoje zastosowania w medycynie. Jego właściwości są nie do przecenienia. Ułatwia on trawienie, poprawia krążenie krwi i działa przeciwobrzękowo. Dlaczego jeszcze warto po niego sięgać?

Imbir wspomaga trawienie

Imbir od wieków używany jest w leczeniu niektórych problemów żołądkowych. Doskonale wiedzą o tym kobiety ciężarne, dla których herbatka imbirowa jest często naturalnym remedium na mdłości. Naukowcy są przekonani, że związki zawarte w imbirze stymulują wydzielanie soków trawiennych, napięcie mięśniowe jelit i pomagają w przemieszczaniu pokarmu przez przewód żołądkowo-jelitowy. To bardzo istotne, ponieważ szybka przemiana materii służy oczyszczaniu organizmu. Powszechnie wiadomo, że różne toksyny sprzyjają gorszemu samopoczuciu, tyciu, a także występowaniu stanów zapalnych.

Imbir hamuje apetyt i redukuje poziom stresu

Imbir jest niskokaloryczny i świetnie zmniejsza apetyt, nie powodując przy tym skutków ubocznych. Potrafi stłumić uczucie głodu nawet na kilka godzin. Ponadto imbir potrafi redukować poziom kortyzolu, hormonu stresu, który odpowiada między innymi za odkładanie się tkanki tłuszczowej. Co ciekawe, imbir pomaga też stabilizować poziom cukru we krwi.

