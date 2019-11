Dlaczego właśnie dziś warto sięgnąć po buraki? Zdziwisz się

Nawet burak zasługuje na własne święto! Choć nie wszyscy pałają do niego miłością, to jednak wszyscy powinni docenić jego prozdrowotne właściwości. 24 listopada świętujemy Dzień Buraka – sprawdź, dlaczego to warzywo jest doceniane w profilaktyce chorobowej już od czasów Starożytnej Grecji!

Burak po raz pierwszy w kulturze europejskiej pojawia się w greckiej literaturze w 420 r. p.n.e. – od tamtej pory warzywo zawędrowało przez Rzym, Francję i Hiszpanię, aby do XV w. objąć swoim zasięgiem całą Europę. I choć rodzajów buraka od tamtej pory przybyło, a samo warzywo już nie przypomina swojej dzikiej odmiany sprzed kilku tysięcy lat, jego prozdrowotne właściwości wciąż są doceniane na współczesnych stołach. Super burak w codziennej diecie Właściwości prozdrowotne buraka wynikają przede wszystkim ze składników mineralnych, które zawiera. Jednym z nich jest potas (burak zawiera go aż 348 mg na 100 g części jadalnej), który prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a także pomaga w utrzymaniu właściwego ciśnienia krwi. Dodatkowo reguluje gospodarkę wodną organizmu i poprawia funkcjonowanie mięśni. Buraka cechuje także wysoka zawartość folianów – w 100 g części jadalnej warzywa znajduje się 87 µg przy zalecanych 200 µg dziennie. Związki z tej grupy przyczyniają się m.in. do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży, a także pomagają w prawidłowej produkcji krwi. Uczestniczą także w procesie podziału komórek i utrzymywaniu właściwych funkcji psychologicznych. A skoro powinniśmy spożywać minimum 400 g warzyw i owoców w 5 porcjach dziennie, dlaczego nie zacząć od buraka, skoro ma tyle wartościowych składników? Buraki kontra anemia Buraki są naturalnie bogate w żelazo, którego niedobór może powodować anemię i niski poziom czerwonych krwinek w organizmie. Buraki mogą również pomóc organizmowi lepiej wchłaniać żelazo, co poprawia krążenie krwi i zdolność czerwonych krwinek to transportu tlenu. Buraki kontra nowotwory Związek, który nadaje burakom ich ciemnoczerwoną barwę, został powiązany z redukcją nowotworów złośliwych i zmian przedrakowych. Buraki a zdrowe serce Regularne spożywanie buraków może pomóc w zapobieganiu zawałom serca i innym problemom sercowo-naczyniowym, ponieważ mają one zdolność obniżania ciśnienia krwi, a tym samym pomagają powstrzymać rozwój nadciśnienia. Za przyczynę uważa się azotany, związki w soku z buraków, które zamieniają się w kwas azotowy we krwi i pomagają rozszerzać i rozluźniać naczynia krwionośne. Buraki a szczupła sylwetka Buraki są bogate w błonnik pokarmowy, który sprzyja hamowaniu apetytu, daje uczucie sytości i ułatwia wypróżnianie. Ponadto buraki ćwikłowe pozytywnie wpływają na florę bakteryjną jelit. Sok z buraków ma niewiele kalorii i praktycznie nie zawiera tłuszczu. Buraki kontra zmęczenie Buraki są doskonałym źródłem potasu, który pomaga prawidłowo funkcjonować nerwom i mięśniom. Jeśli poziomy potasu staną się zbyt niskie, może wystąpić zmęczenie, osłabienie i skurcze mięśni. Bardzo niski poziom potasu może prowadzić do zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca. Buraki kontra starzenie się Przeciwutleniacze i związki fenolowe znajdujące się w burakach mogą pomóc w zapobieganiu uszkodzeniom, spowodowanym przez wolne rodniki. Ponadto burak posiada właściwości przeciwzapalne, które mogą w naturalny sposób spowolnić oznaki starzenia i zapobiegać chorobom związanym z wiekiem. Sok z buraków jest dobrym źródłem witaminy C. Witamina C jest przeciwutleniaczem, który pomaga wzmocnić układ odpornościowy i chronić komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Wspiera również produkcję kolagenu, gojenie się ran i wchłanianie żelaza. Burak dla zdrowej wątroby Detoksykacja na poziomie komórkowym jest niezbędna i może poprawić zdrowie całego ciała. Sok z buraka w naturalny sposób wspiera pracę wątroby, ułatwiając usuwanie toksyn z organizmu. Może również chronić wątrobę przed złogami tłuszczowymi, które często są spowodowane niedoborem białka i nadużywaniem alkoholu. Buraki w ciąży Kwas foliowy jest witaminą z grupy B, którą powinny suplementować kobiety w ciąży oraz w wieku rozrodczym. To witamina, która pomaga zapobiegać wadom cewy nerwowej. Może również zmniejszyć ryzyko przedwczesnego porodu. Sok z buraków jest dobrym źródłem kwasu foliowego. Burak w butelce Buraka można wkomponować w codzienne menu w wielu formach, rozpoczynając od surowej, poprzez formę kiszoną, zasmażaną, aż na zupach i chłodnikach kończąc. Do tego dodajmy też surówki czy wysokiej jakości soki i smoothies, w których burak może być jednym ze składników. Te ostatnie rozwiązania są szczególnie wygodne ze względu na szeroką dostępność w mniejszych sklepach, marketach czy na stacjach benzynowych. Drogowskazem, ułatwiającym wybór produktów o prozdrowotnych właściwościach, jest znak Certyfikowany Produkt (CP), który zawiera dodatkowo oświadczenia zdrowotne i/lub żywieniowe. Działają one na prostej zasadzie – informują o witaminach i składnikach mineralnych, które znajdują się w danym produkcie, oraz wyjaśniają, jak pozytywnie wpływają na organizm. Jak będzie to wyglądało w kontekście np. soku z buraka? Przykładowo, przy znaku Certyfikowany Produkt (CP), pojawi się informacja o zawartości potasu i jego pozytywnym wpływie na funkcjonowanie układu nerwowego. Wznieś więc toast szklanką pysznego soku lub smoothies z okazji Dnia Buraka – na zdrowie! Czytaj także:

