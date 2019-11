Agnieszka Cegielska wydała „Naturalnie od kuchni” z 60 przepisami na zdrowie, za którymi stoją autorytety naukowe. W kuchni „Dzień Dobry TVN” dziennikarka przygotowała kilka dań ze swojej książki. – To są proste przepisy – podkreślała. Dziennikarka wyjaśniła, dlaczego warto jeść ciepłe śniadania. Pokazała także, jak przygotować, m.in.: bataty z burakami, orzechami i serem kozim czy wegetariański bigos z daktylami.

Dlaczego warto jeść ciepłe śniadania?

Zdaniem Agnieszki Cegielskiej ciepłe śniadania są niezwykle istotne w sezonie jesienno-zimowym, gdy aura za oknem nas nie rozpieszcza. Ciepły posiłek rozgrzewa nas od środka i pobudza metabolizm do działania. Posiłek będzie łatwiejszy do strawienia, ale też... smaczniejszy, ponieważ ciepło wydobywa z produktów więcej różnych smaków. Po zjedzeniu ciepłego śniadania możesz nawet nie potrzebować kawy, ponieważ posiłek doda nam energii. Po więcej szczegółów odsyłamy do książki Agnieszki Cegielskiej, w której można znaleźć kilkadziesiąt zdrowych przepisów.

