Jak wybrać świeżą rybę? Przydatne porady

Na tradycyjnym wigilijnym stole nie może zabraknąć ryby. Na co należy zwrócić uwagę, by nie kupić starej, chorej i nieświeżej? Znany z „Masterchefa” kucharz Charles Daigneault wybrał się do sklepu, by przepytać o to eksperta od ryb Mateusza Filipczaka.

Wybierając świeżą rybę, sprawdź jej oczy, skrzela, skórę i zapach, aby sprawdzić, czy jest rzeczywiście świeża. Oczy świeżej ryby powinny być czyste i lekko wybrzuszone, jej skóra powinna być błyszcząca i jędrna, skrzela jasnoczerwone, a ryba nie powinna emitować silnego „rybiego” zapachu.

Świeże czy mrożone? Jakie ryby wybrać?

Debata pomiędzy świeżymi i mrożonymi rybami często ma wartość odżywczą. Mamy tendencję do myślenia, że ​​świeższe ryby są bardziej pożywne, ale nie zawsze tak może być. Chociaż prawdą jest, że niektóre składniki odżywcze mogą zostać utracone podczas rozmrażania zamrożonych ryb, ich ilość jest minimalna. Często ryby, które hoduje się w celu zamrożenia zamraża się w ciągu kilku godzin od wyjścia z wody, co pozwala rybom zatrzymać tyle składników odżywczych, ile świeża ryba. Oczywiście niewłaściwe rozmrażanie ryb lub kupowanie ryb, które nie zostały zamrożone bezpośrednio po złowieniu, mogą obniżyć wartość odżywczą, dlatego zawsze sprawdzaj, skąd pochodzi ryba.

Czytaj także:

Jak pić (i jeść) w święta, by nie żałować?