Jeśli nie masło, to co? Czym smarować pieczywo?

Czym smarować chleb? Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, bo w niektórych przypadkach lepsze okazuje się masło, w innych margaryna, a jeszcze w innych lepiej niczym nie smarować pieczywa lub postawić na dostępne alternatywy. Dowiedz się więcej na temat wad oraz zalet różnych tłuszczów do smarowania pieczywa.

Masło a margaryna – podstawowe różnice

Masło i margarynę różni wiele, ale też wiele je łączy. Chodzi o to, że pozytywnie na nasz stan zdrowia wpływają jedynie produkty do smarowania wysokiej jakości, czyli naturalne masło bez dodatków i margaryna do chleba o dobrym składzie, w którym nie znajdziemy szkodliwych dodatków do żywności, barwników i kontrowersyjnych tłuszczów uwodornionych.

Masło powstaje ze śmietany, a margaryna produkowana jest z olejów roślinnych. Pod względem procesu produkcji wygrywa masło, bo nie dodaje się do niego żadnych dodatkowych składników. Z powodzeniem możemy zrobić masło w domu, mając wiejską śmietankę oraz maselnicę. W przypadku margaryny nie jest już tak prosto. W jej składzie znajdziemy kilka lub kilkanaście składników, które mogą powodować pewne kontrowersje. W tym przypadku problemem okazują się przetworzone tłuszcze np. olej kokosowy i palmowy, a także emulgatory, barwniki, aromaty i wiele innych dodatków do żywności. Oczywiście, w sklepach dostępne są też zdrowe margaryny, jednak znacznie różnią się one ceną od powszechnie stosowanych produktów. Tania margaryna, której skład niekoniecznie musi sprzyjać naszemu zdrowiu, kosztuje około 3 zł, a ta zdrowsza nawet kilkanaście złotych i jest jej znacznie mniej w opakowaniu.

Czym smarować pieczywo?

To, czym powinniśmy smarować pieczywo, zależy od naszego stanu zdrowia. Masło w rozsądnych ilościach nie powinno zaszkodzić osobom zdrowym, które nie chorują na miażdżycę, nadciśnienie tętnicze oraz inne schorzenia, które wymagają rezygnacji ze spożywania tłuszczów zwierzęcych; jest ono polecane np. dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Masło jest bogate w działające antynowotworowo kwasy tłuszczowe oraz witaminę A i D, których może brakować w naszej diecie. Warto podkreślić, że zdrowe może okazać się jedynie naturalne masło, bo wszelkie „mixy” są już źródłem wielu szkodliwych związków. Masłem można smarować pieczywo, jednak nie należy na nim smażyć, bo podczas obróbki termicznej szybko się pali i wydzielają się w nim szkodliwe dla zdrowia związki.

Wysokiej jakości margaryna do smarowania pieczywa (nie margaryna do pieczenia) powinna być spożywana przez osoby, które mają problem ze zbyt wysokim poziomem cholesterolu, chorują na serce, nadciśnienie oraz miażdżycę; powinny spożywać ją osoby starsze, otyłe oraz z nadwagą, a także osoby, którym zależy na efektywnym odchudzaniu. O wpływie masła i margaryny na nasze zdrowie decyduje ilość, w jakiej spożywamy te tłuszcze do smarowania pieczywa, bo przesada zawsze jest szkodliwa.

Czym smarować pieczywo dziecku?

Zdrowe dzieci powinny jeść masło – takie jest zdanie lekarzy oraz dietetyków. Dzięki zawartym w nim witaminom maluchy mogą dobrze się rozwijać, a rosnący organizm szybko spala tłuszcz mleczny, o ile stosujemy u dziecka zdrową i bogatą w naturalne produkty dietę.

Czym jeszcze można smarować pieczywo?

Jeżeli obawiamy się jeść masło lub margarynę, możemy spróbować zrezygnować ze smarowania pieczywa lub postawić na dostępne alternatywy dla popularnych smarowideł np. masło orzechowe, które wcale nie musi zawierać cukru i jest wówczas bardzo zdrowe, pastę z awokado lub humus.

Podsumowując, smarowanie pieczywa masłem lub margaryną powinno być kwestią indywidualną, która zależy od stanu naszego zdrowia. W jednym i drugim przypadku liczy się przede wszystkim jakość, dlatego warto wybierać produkty, które są naturalne i mają krótki skład.

