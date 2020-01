Kochasz chińszczyznę? Sprawdź, jak zrobić kurczaka w pięciu smakach

W kuchni „Dzień Dobry TVN” Ola Nguyen przygotowywała tradycyjne chińskie. Zrobiła m.in. kurczaka w cieście, kurczaka w pięciu smakach i makaron z warzywami. Czy kuchnia chińska jest trudna?

Dlaczego lepiej nie jeść zupek chińskich?

Specjalista-gastroenterolog, dr Braden Kuo z Massachusetts General Hospital postawił pokazać, jak trawi się makaron z takiej zupki. Przeprowadził eksperyment w żołądku, z którego powstał film poklatkowy. Lekarz porównał zarówno świeży makaron, jak i makaron Ramen. Po dwóch godzinach trawienia wyniki były oszałamiające. Drugi makaron właściwie pozostał nienaruszony, a to dlatego, że zawiera tert-butylohydrochinon (TBHQ), który jest produktem ubocznym przemysłu naftowego i dodatkiem do żywności często w celu zachowania jej świeżości.

TBHQ, produkt uboczny przemysłu naftowego, jest często wymieniony jako „przeciwutleniacz”, ale w rzeczywistości jest syntetyczną substancją chemiczną o właściwościach przeciwutleniających. Rozróżnienie tutaj jest ważne. Substancja chemiczna działa jak środek konserwujący, zapobiegając utlenianiu tłuszczów i olejów. Dlatego właśnie znajdziesz ten składnik w sklepach spożywczych i artykułach z menu fast-food. Występuje również w lakierach, pestycydach, kosmetykach i perfumach. TBHQ jest legalnym dodatkiem do żywności. Wspólny komitet ekspercki FAO / WHO ds. dodatków do żywności ustalił, że TBHQ jest bezpieczny do spożycia przez ludzi na poziomie 0-0,5 mg/kg masy ciała.

Związek ten jest usuwany z organizmu bardzo powoli, więc przy nadmiernym spożyciu może kumulować się w organizmie. Jego nadmiar prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia, takich jak np.: nudności i wymioty, dzwonienie w uszach, problemy z oddychaniem czy wątrobą.

Ponadto, Badanie opublikowane w „Journal of Nutrition” wykazało, że jedzenie makaronu instant zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego u kobiet, niezależnie od nawyków żywieniowych i ćwiczeń fizycznych.

Makaron instant jest wypełniony olejem palmowym i dużą ilością konserwantów. Natomiast opakowanie smakowe zupki zawiera też sól, glutaminian sodu, przyprawę, cukier i wiele więcej.

