Jak zrobić idealne naleśniki? Swój sekret zdradza Piotr Kucharski

W kuchni „Dzień Dobry TVN” pojedynek na idealne naleśniki stoczyli Piotr Kucharski i Marcin Prokop. Kucharz zrobił m.in. francuskie naleśniki crêpes suzette z pomarańczami, zapiekane pod masłem naleśniki z jabłkami i rodzynkami oraz wytrawne galettes bretonnes, czyli francuskie gryczane naleśniki z sadzonym jajkiem.

Ta nieszczęsna mąka...

Mąka to jeden z podstawowych produktów do przygotowywania wypieków, pieczywa oraz dań obiadowych. W kuchni polskiej dominują dania przygotowywane na bazie białej mąki pszennej, ale wiele przepisów można zmienić, zachowując niezapomniany smak ulubionych potraw i jednocześnie zmniejszając ich kaloryczność, stosując mąkę razową, owsianą, gryczaną, orkiszową, kukurydzianą, jaglaną, kokosową czy ryżową.

Jaka mąka jest najzdrowsza?

Mąka może posiadać wysokie wartości odżywcze, ale tylko wówczas, gdy pochodzi z pełnego przemiału. Co to oznacza? Typowa mąka pszenna jest produktem wysoko przetworzonym, więc ma znikome wartości odżywcze i cechuje się wysoką kalorycznością. Mąka pełnoziarnista jest przeciwieństwem mąki pszennej – cechuje ją nie tylko wysoka wartość odżywcza, ale także korzystny wpływ na funkcjonowanie układu pokarmowego. Wiele mąk np. mąka kukurydziana i ryżowa nie zawiera glutenu, co jest dodatkową zaletą. Oczywiście gluten nie jest zakazany dla każdego i nie trzeba bezpodstawnie z niego rezygnować, ale warto postawić na różnorodność i poznawanie nowych smaków.

Zdrowa mąka istnieje, a potrawy ją zawierające powinny znaleźć się w naszym codziennym menu, chociażby ze względu na zawartość błonnika pokarmowego. Co więcej, mąka pełnoziarnista to zdrowe węglowodany, które są podstawowym źródłem energii, więc nie można z nich rezygnować także na diecie. Całkowita rezygnacja z węglowodanów, zwłaszcza węglowodanów złożonych może spowodować znaczne pogorszenie samopoczucia i negatywnie wpłynąć na ogólny stan zdrowia.

