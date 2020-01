9 najzdrowszych rodzajów orzechów

Wiele osób rezygnuje z orzechów ze względu na ich wysoką kaloryczność. Jednak warto wiedzieć, że są one doskonałym źródłem witamin. Grunt to... umieć ograniczyć się do jednaj garstki, a wówczas nie odbiją się na naszej figurze.

Orzechy są nie tylko pyszną przekąską, ale również cennym źródlem wielu witamin. Mimo wysokiej zawartości tłuszczy i dużej kaloryczności, bardzo pozytywnie wpływają między innymi na pracę mózgu oraz zmniejszają ryzyko zachorowań na cukrzycę czy niektóre choroby nowotworowe. Które rodzaje są dla nas najzdrowsze? Badanie, zaprezentowane podczas Scientific Sessions 2018, że jedna porcja orzechów i orzeszków ziemnych może pomóc zmniejszyć ryzyko niezdrowego przyrostu masy ciała w ciągu kilku lat. Zdrowa ilość, o której mówią naukowcy, to 1 uncja, czyli niecałe 30g. Jak podkreśla Xiaorana Liu, główna autorka badań, że orzechy są związane z mniejszym przyrostem masy ciała i dobrym samopoczuciem. Dlatego też stanowią zdrową przekąskę, a w rozsądnych ilościach nie powodują tycia. Porcja orzechów może stanowić korzystny zamiennik dla innych rodzajów przekąsek, takich jak chipsy ziemniaczane. Jest też dobrą alternatywą na produktów, które powszechnie uważa się za mniej zdrowe, jak np. czerwone mięso. Inne badanie, przeprowadzone na Uniwersytecie Stanowym w San Diego, wykazało, że jedzenie orzechów brazylijskich pomogło w ustabilizowaniu poziomu glukozy i insuliny we krwi, czynników, które również wiążą się z nadwagą i otyłością. Ile kalorii mają orzechy? Ile kalorii mają orzechy? Produkt Kalorie Migdały 100g 612 Nerkowce (pieczone, solone) 100g 611 Orzechy brazylijskie 100g 682 Orzechy laskowe 100g 650 Orzechy makadamia (solone) 100g 748 Orzechy włoskie 100g 688 Orzechy piniowe 100g 688 Orzeszki ziemne bez dodatków 100g 564 Orzeszki ziemne (prażone, solone)100g 602 Pistacje 100g 331 „Przewodnik po kaloriach” wydawnictwo: Firma Księgarska

Czytaj także:

Jak zbilansować dietę roślinną? Przykładowe menu i przepisy