Czy warto przerzucić się na kawę zbożową?

Czy kawa zbożowa może zastąpić tradycyjną filiżankę kawy z kofeiną? Jak najbardziej tak, i co najważniejsze, będzie to zmiana na lepsze, przynajmniej w przypadku osób, które zwyklej kawy pić nie powinny. Zarówno tradycyjna kawa, jak i kawa zbożowa mają pewne właściwości prozdrowotne, ale z tą różnicą, że brak kofeiny w kawie zbożowej pozwala ją pić niezależnie od wieku i od stanu zdrowia.

Czy kawa zbożowa jest zdrowa?

Kawę zbożową kojarzymy z czasami dzieciństwa. Nie bez powodu nadal podawana jest w przedszkolach i spożywana w domach, gdzie zwraca się uwagę na zdrowe odżywianie. Napój ten pozytywnie wpływa na stan zdrowia oraz na samopoczucie i jest wyjątkowo smaczny. Kawę zbożową można przygotować na wiele sposobów, więc idealnie zastąpi „małą czarną” dla dorosłych oraz stanie się sposobem na zachęcenie dzieci do próbowania nowych smaków.

Kawa zbożowa powstaje z prażonych nasion zbóż oraz innych dodatków m.in. cykorii. Dobór składników może wpływać na jej smak i aromat oraz właściwości prozdrowotne. Jedno jest pewne – kawa zbożowa jest zdrowym i smacznym napojem, który warto włączyć do swojej diety w celu ograniczenia spożycia tradycyjnej kawy. Bardzo ważne jest to, że kawa zbożowa nie podrażnia śluzówki żołądka, więc nie wpływa na pojawienie się zgagi i dolegliwości bólowych. Można po nią sięgać o każdej porze dnia, bo nie zawiera kofeiny i pić niemal w nieograniczonych ilościach, jednak warto zachować umiar, bo każda przesada jest szkodliwa.

Kawa zbożowa – właściwości

Kawa zbożowa bardzo dobrze wpływa na organizm. Nie uzależnia i wykazuje wiele działań prozdrowotnych, bo dostarcza do organizmu m.in. błonnik pokarmowy. Dzięki kawie zbożowej można usprawnić perystaltykę jelit i pozbyć się zaparć, zredukować dolegliwości związane z refluksem oraz zgagą, a także pozbyć się kwaśnego posmaku w ustach, który pojawia się u osób pijących duże ilości tradycyjnej kawy. Co więcej, kawa zbożowa jest cennym źródłem naturalnych antyoksydantów, witamin i minerałów m.in. magnezu, potasu, fosforu, żelaza, cynku oraz witamin z grupy B, a także probiotyków, jeżeli zawiera dodatek cykorii. Pijąc kawę zbożową systematycznie, można obniżyć poziom złego cholesterolu, aktywnie wspomagać funkcjonowanie układu nerwowego, a także wpłynąć na usprawnienie wydzielania żółci. To najważniejsze z właściwości kawy zbożowej, które warto wziąć pod uwagę, mając wątpliwości czy napój ten jest wart naszej uwagi.

Bardzo ważne jest też to, że kawę zbożową mogą bez obaw pić kobiety ciężarne, kobiety karmiące piersią oraz seniorzy, bo nie zawiera ona kofeiny, więc jest w pełni bezpieczna.

Jak wybrać dobrą kawę zbożową?

Kawa zbożowa jest produktem naturalnym i nie powinna zawierać sztucznych dodatków. Najlepiej sięgać po kawę, która nie zawiera aromatów, bo w sklepach znajdziemy zarówno kawy z dodatkiem np. naturalnych substancji aromatyzujących m.in. wanilii lub karmelu, jak i kawy, które mają w składzie chemiczne aromaty. Drugą, ważną kwestią jest też to, że kawa zbożowa jest produktem, który zawiera gluten, który nie może być obecny w diecie osób nietolerujących tego biała. Alternatywą w tym przypadku może być kawa zbożowa bezglutenowa.

Czy warto pić kawę zbożową?

Warto powrócić do czasów dzieciństwa i przypomnieć sobie smak kawy zbożowej, która pozwala eksperymentować i tworzyć wiele kawowych napojów, których nie powstydziłby się najlepszy barista. Zdrowa kawa zbożowa może zastąpić tradycyjną kawę lub stać się sposobem na ograniczenie jej nadmiernego spożycia, co warto zrobić w celu uniknięcia m.in. wrzodów żołądka i podrażnienia układu pokarmowego.

Napój ten ze względu na swoje właściwości polecany jest dla każdego, jednak trzeba wiedzieć o jednym – kawa zbożowa ma wysoki indeks glikemiczny, więc z jej nadmiernego spożycia muszą zrezygnować osoby cierpiące na cukrzycę.

