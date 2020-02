Ostatnie badania wykazały, że spożywanie sfermentowanych produktów sojowych wiąże się z niższym ciśnieniem krwi i zmniejszonym ryzykiem śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych. Do tej pory niewielu naukowców jednak sprawdziło, czy spożywanie sfermentowanej soi wpływa na ogólną śmiertelność, a dotychczasowe badania, które analizowały ten temat, przyniosły sprzeczne wyniki. Warto jednak się nad tym pochylić, ponieważ produkty sojowe stają się coraz popularniejsze na całym świecie.

Najnowsze odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie BMJ.

Sfermentowane produkty sojowe mogą zmniejszyć ryzyko śmierci

Autorzy wyjaśniają, że ich celem było „zbadanie związku między spożyciem kilku rodzajów produktów sojowych a śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny i ze względu na przyczynę”. Naukowcy mieli dostęp do danych z 11 publicznych ośrodków zdrowia w Japonii. Informacje pochodziły od 42 750 mężczyzn i 50 165 kobiet w wieku 45–74 lat.

Każdy uczestnik wypełnił ankiety dotyczące stylu życia, zdrowia i diety. Naukowcy śledzili grupę uczestników przez prawie 15 lat, a także zbierali informacje o zgonach, które miały miejsce w okresie badań.

Badacze zwrócili szczególną uwagę na sfermentowane produkty sojowe, w tym soję natto fermentowaną bakteriami Bacillus subtilis – i miso – produkt sojowy fermentowany grzybami Aspergillus oryzae. Przyjrzeli się również spożyciu niesfermentowanej soi przez uczestników, takiej jak tofu (twaróg sojowy) i abura-age (smażone tofu).

Ogólnie autorzy stwierdzają, że wyższe spożycie soi fermentowanych miso i natto – zmniejsza ryzyko śmiertelności. W szczególności uczestnicy z najwyższym spożyciem sfermentowanej soi mieli 10% mniejsze ryzyko w porównaniu z tymi, którzy mieli najniższe spożycie tych produktów. Nastąpiło także znaczne zmniejszenie ryzyka śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Produkty sojowe, fermentowane lub niesfermentowane, nie wpływały na ryzyko śmiertelności związanej z rakiem.

Naukowcy podkreślają jednak, by do tych wyników podchodzić ostrożnie, ponieważ badania miały swoje ograniczenia, jak choćby to, że uczestnicy sami zgłaszali, co jedzą i jaki tryb życia prowadzą. Badania obserwacyjne mogą więc być nierzetelne. Konieczne są dalsze analizy wpływ sfermentowanej soi na zdrowie.

