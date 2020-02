Czym jest glutaminian sodu i czy należy się go bać?

E621, ekstrakt drożdżowy, ekstrakt z mięsa rybiego, produkt hydrolizy białek – to inne oznaczenia glutaminianu sodu na etykietach. Czym właściwie jest ten produkt i czy faktycznie jest szkodliwy dla naszego zdrowia? O tym opowiedziała dietetyk Urszula Somow.

Glutaminian sodu (MSG) to wzmacniacz smaku powszechnie dodawany do chińskiej żywności, warzyw w puszkach, zup i przetworzonych mięs. Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) sklasyfikowała MSG jako składnik żywności, który „jest ogólnie uznawany za bezpieczny”, ale jego stosowanie pozostaje kontrowersyjne. Z tego powodu, gdy MSG jest dodawany do żywności, FDA wymaga umieszczenia go na etykiecie.

MSG jest stosowany jako dodatek do żywności od dziesięcioleci. Przez lata FDA otrzymała wiele niepotwierdzonych raportów na temat niepożądanych reakcji na żywność zawierającą MSG. Podczas gdy MSG może powodować objawy niepożądane u niektórych osób, dawki stosowane w badaniach były znacznie wyższe niż średnie dzienne spożycie.

W zależności od tego, kogo zapytasz, MSG jest albo całkowicie bezpieczna, albo niebezpieczną neurotoksyną. Prawda leży gdzieś pośrodku. Dowody wskazują, że MSG jest bezpieczny w umiarkowanych ilościach. Jednak megadawki mogą powodować szkody.

Czytaj także:

4 rzeczy, które musisz wiedzieć o oleju palmowym