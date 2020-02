Bezmięsne kotlety? Swoje przepisy zdradziła Daria Ładocha

Na polskich stołach bardzo często goszczą kotlety mielone w wielu różnych wariantach – smażone lub delikatni podpieczone, typowo mięsne lub z dodatkami warzyw. W kuchni programu Daria Ładocha przygotowywała mielone, z których ucieszą się osoby, który zrezygnowały z jedzenia mięsa. Jakie przepisy zdradziła?

Powszechnie wiadomo, że dieta wegetariańska może zapobiegać otyłości i cukrzycy. Jest bogata w witaminy i składniki odżywcze. Jeśli jest odpowiednio prowadzona, nie skutkuje niedoborami, a konieczna jest na ogół jedynie suplementacja witaminy B12. Osoby, które zrezygnowały z mięsa z reguły nie mają problemów z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, cieszą się dobrym zdrowiem i nie narzekają na brak energii. Kolejne badania dowodzą, że dieta wegetariańska ma bardzo dobry wpływ na zdrowie człowieka. Okazuje się, że aż o 40 proc. zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób serca.

Dieta wegetariańska a układ krążenia

Najnowsze wnioski, opublikowane w czasopiśmie „Progress in Cardiovascular Disease”, dotyczyły korzyści płynących z diety roślinnej na układ krążenia. Naukowcy z Physicians Committee for Responsible Medicine in Washington zestawili szereg badań klinicznych, eksperymentów, obserwacji medyczynych i odkryli, że dieta roślinna ma dobry wpływ na pracę serca i chroni je przed poważnymi chorobami.

Dieta na bazie roślin:

zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia o 40 proc.,



zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej o 40 proc.,



odblokowuje niedrożne tętnice częściowo lub całkowicie aż u 91 proc. pacjentów,



zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego aż o 34 proc.

Z obserwacji wynika też, że dieta wegetariańska zmniejsza ilość złego cholesterolu we krwi i wiąże się z utratą wagi. Dr Hana Kahleova, autorka badań zauważa również, że zdrowsza dieta i higieniczny styl życia zmniejszają ryzyko zawału serca o 81-94 proc., podczas gdy leki mogą obniżyć to ryzyko jedynie o 20-30 proc.

Dieta wegetariańska – plusy

Dieta wegetariańska jest obfita w błonnik pokarmowy i antyoksydanty. Ten pierwszy sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała, zapobiega zaparciom i usprawnia pracę układu pokarmowego. Antyoksydany zwalczają wolne rodniki, odpowiedzialne m.in. za starzenie się organizmu, stany zapalne i rozwój raka. Ponadto dieta wegetariańska jest pełna witamin i mikroelementów, niezbędnych do zachowania dobrego zdrowia.

Dieta oparta na produktach mięsnych często obfituje w tłuszcz, może powodować przyrost masy ciała i wzrost poziomu „złego cholesterolu”. Miłośnicy mięsa mogą mieć problem z całkowitą rezygnacją ze swoich ulubionych produktów spożywczych, ale już nawet ograniczenie mięsa w codziennej diecie może dać pozytywne rezultaty i chronić przed wieloma problemami ze zdrowiem, takich jak: otyłość, cukrzyca czy choroby serca.

Decydując się na dietę wegetariańską warto skonsultować się z dietetykiem, by uniknąć ewentualnych niedoborów. Odpowiednio zbilansowane posiłki powinny zapewnić dobre zdrowie i samopoczucie. Niezależnie od tego, w jaki sposób się odżywiamy, należy regularnie wykonywać badania krwi i monitorować swój ogólny stan zdrowia.

