Jak zrobić idealne krokiety? Swój przepis zdradziła Marieta Marecka

Większość z nas kupuje gotowe krokiety – znajdziemy je w dziale garmażeryjnym. Najczęściej do wyboru mamy krokiety z mięsem lub kapustą i grzybami. Krokiety warto jednak zrobić samodzielnie, choćby po to, by uniknąć panierki, która na ogół pozostawia wiele do życzenia.

W kuchni programu „Dzień Dobry TVN” Marieta Marecka zdradziła przepis na idealne krokiety. Przygotowała naleśniki na kilka sposobów np. z kapustą i grzybami, z kaszy gryczanej ze szpinakiem i serem oraz wariację na słodko z pomarańczami i mascarpone waniliowym. Które będą najsmaczniejsze? Aby zrobić krokiety, konieczne jest przygotowanie naleśników. Jaka mąka jest najzdrowsza? Mąka może posiadać wysokie wartości odżywcze, ale tylko wówczas, gdy pochodzi z pełnego przemiału. Co to oznacza? Typowa mąka pszenna jest produktem wysoko przetworzonym, więc ma znikome wartości odżywcze i cechuje się wysoką kalorycznością. Mąka pełnoziarnista jest przeciwieństwem mąki pszennej – cechuje ją nie tylko wysoka wartość odżywcza, ale także korzystny wpływ na funkcjonowanie układu pokarmowego. Wiele mąk np. mąka kukurydziana i ryżowa nie zawiera glutenu, co jest dodatkową zaletą. Oczywiście gluten nie jest zakazany dla każdego i nie trzeba bezpodstawnie z niego rezygnować, ale warto postawić na różnorodność i poznawanie nowych smaków. Zdrowa mąka istnieje, a potrawy ją zawierające powinny znaleźć się w naszym codziennym menu, chociażby ze względu na zawartość błonnika pokarmowego. Co więcej, mąka pełnoziarnista to zdrowe węglowodany, które są podstawowym źródłem energii, więc nie można z nich rezygnować także na diecie. Całkowita rezygnacja z węglowodanów, zwłaszcza węglowodanów złożonych może spowodować znaczne pogorszenie samopoczucia i negatywnie wpłynąć na ogólny stan zdrowia. Zdrowe naleśniki Naleśniki fit można przygotować na bazie różnej mąki np. mąki pełnoziarnistej, kokosowej, gryczanej i kukurydzianej. Idealnie w tym celu nadaje się mąka chleba świętojańskiego, która ma delikatnie czekoladowy smak. Warto jednak pamiętać, że o kaloryczności naleśników i innych potraw mącznych nie decyduje jedynie mąka, a także inne dodatki. Czytaj także:

