Czy cukier z owoców jest szkodliwy?

Choć węglowodany, do których zaliczana jest fruktoza, stanowią podstawowe źródło energii dla naszego mózgu, to spożywane w nadmiarze szkodzą, nawet jeżeli są w pełni naturalne. Tak jest właśnie w przypadku fruktozy, która dostarczana do organizmu jedynie wraz ze spożywanymi owocami nie jest szkodliwa, jednak ze względu na to, że znajdziemy ją w większości produktów wysoko przetworzonych, staje się potencjalnie niebezpieczna dla zdrowia.

Co to jest fruktoza?

Fruktoza to jednocukier, czyli cukier prosty, dzięki któremu owoce i miód mają słodki smak. Ilość fruktozy w owocach jest różna; najwięcej cukru owocowego mają w sobie dojrzałe i przejrzałe owoce; mniej fruktozy zawierają np. kwaskowate odmiany jabłek i inne owoce o cierpkim smaku np. wiśnie. Fruktoza jak każdy jednocukier wpływa na mechanizm wydzielania insuliny, powodując szybki wzrost poziomu glukozy we krwi oraz jego późniejszy, równie szybki spadek. Oczywiście, niewielkie ilości słodkich owoców lub miodu w diecie nikomu nie zaszkodzą, jednak spożywając fruktozę w nadmiarze, możemy doprowadzić do nadwagi, otyłości, cukrzycy oraz zwiększyć ryzyko rozwoju chorób nowotworowych.

Fruktoza ze względu na to, że należy do cukrów prostych, powoduje bardzo szybki przypływ energii i jest doskonałym „dopalaczem” dla naszego mózgu w pozytywnym tego słowa znaczeniu. W momencie odczuwania spadku energii np. w czasie pracy lub nauki lepiej zjeść słodkie jabłko bądź inny owoc niż sięgnąć po napój gazowany, baton lub napój energetyczny. W ten sposób wybieramy mniejsze zło i jednocześnie dostarczamy do organizmu cenne witaminy.

Czy cukier z owoców jest zdrowy?

Porównując szkodliwość białego, rafinowanego cukru i fruktozy, cukier owocowy jest nieco lepszym i mniej szkodliwym wyborem, ale tylko wówczas, gdy dostarczamy go do organizmu w naturalnej postaci, czyli wraz z pochodzącymi z pewnego źródła owocami i naturalnymi sokami, najlepiej samodzielnie przegotowanymi w domu. Trzeba jednak pamiętać, że kluczem do zdrowia jest umiar, a niestety, nie zawsze potrafimy zapanować nad naszą ochotą na słodkie pokarmy.

Problem z fruktozą i jej niekorzystnym wpływem na zdrowie pojawia się przede wszystkim u osób, których dieta obfituje w produkty wysoko przetworzone. Ciekawostką jest to, że fruktoza może znajdować się nie tylko w słodkich pokarmach, ale także np. w wędlinach, mieszankach przypraw czy w słonych przekąskach. Powszechnie stosowana jest w procesie produkcji napojów gazowanych, napojów owocowych, słodyczy, dżemów, słodkich przetworów mlecznych i innych produktów spożywczych, które wymagają poprawy smaku. Powoduje to, że poważnym problemem staje się nadmierne spożycie fruktozy i nie ma ono nic wspólnego ze stosowaniem zdrowej diety.

Fruktoza spożywana w nadmiarze powoduje nadwagę, otyłość oraz jest jednym z czynników zwiększających ryzyko wystąpienia insulinoodporności, cukrzycy i nowotworów – potwierdziły to liczne badania.

Podsumowując, fruktoza spożywana z umiarem nie powinna nikomu szkodzić. Ważne jest, aby spożywając owoce, zrezygnować z innych źródeł fruktozy oraz cukru rafinowanego i sztucznych słodzików. Pozwoli to zadbać o zdrowie i ograniczy ryzyko nadmiernego spożycia węglowodanów prostych. Analizując ilość spożywanych przez przeciętnego Polaka świeżych owoców, można założyć, że dostarczana wraz z nimi do organizmu fruktoza jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Co więcej, odrobina naturalnej słodyczy może wspomóc nas w niektórych sytuacjach np. po treningu, kiedy niezbędne jest dostarczenie do organizmu szybko przyswajanej energii. To samo tyczy się osób aktywnych fizyczne w sposób inny niż podczas ćwiczeń, czyli ciężko pracujących – w tym przypadku zjedzenie owocu i dostarczenie do organizmu fruktozy jest jak najbardziej wskazane. Oczywiście, ilość cukru owocowego w diecie ma znacznie, jednak warto zachować zdrowy rozsądek i mimo wszystko, nie rezygnować z owoców w obawie o wygląd sylwetki i stan zdrowia. Lepiej zrezygnować ze słodyczy, napojów gazowanych oraz innych przetworzonych produktów, które oprócz naturalnego cukru owocowego zawierają także inne cukry proste, w ilościach przekraczających ilość fruktozy w owocach nawet kilkunastokrotnie.

