Jak wykorzystać mięso z rosołu? Swoje pomysły zdradza Jan Kuroń

Resztki z rosołu zwykle trafiają do kosza. Można jednak przygotować z nich różne dania. W kuchni programu Jan Kuroń podzielił się swoimi sposobami na wykorzystanie rosołowego mięsa i warzyw.

Jak zrobić doskonały rosół?

Jan Kuroń klasyczny rosół robi na indyku. Sekret stanowi duża ilość przypraw. Kucharz zwrócił uwagę na to, że wiele osób stosuje za mało ziela angielskiego czy liści laurowych, on sam dodaje ich aż 10-15 sztuk. Dobrze, by rosół na mięsie odstał przez noc. Kuroń dodaje także marchewkę, pietruszkę, selera, cebulę i pora. Zaskoczeniem może być kawałek białej kapusty, która dodaje słodyczy. Można dorzucić także natkę pietruszki i kawałek cukinii, jeśli mamy.

Warto pamiętać, że rosół po ostudzeniu z powodzeniem można mrozić i wykorzystać w późniejszym czasie. Sprawdzi się doskonale jako podstawa innych zup, ale też sam w sobie, z dodatkiem ulubionego makaronu, może być doskonałym, rozgrzewającym daniem, które przyda się w czasie infekcji. A kiedy już rosół nam się znudzi, może być bazą dla każdej innej zupy...

