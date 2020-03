6 fioletowych pokarmów bogatych w antocyjany. Są super zdrowe!

Co sprawia, że fioletowa żywność jest fioletowa?

To pytanie może z pozoru wydawać się dziwne, ale – naprawdę ma sens. Grupa fitochemikaliów zwanych antocyjanami nadaje żywności w kolorze czerwonym, niebieskim i fioletowym unikalny kolor. Badania sugerują, że antocyjany mają właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne oraz... nadają kolor. Co więcej, inne badania wskazują na to, że antocyjany mogą pomóc w poprawie funkcji naczyń krwionośnych, poziomu cukru we krwi i cholesterolu – a wszystko to wpływa na obniżenie ryzyka chorób serca.

