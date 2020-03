Kuchenna, kamienna, a może morska? Jaką sól wybrać?

Sól jest nam niezbędna do życia, bo dostarcza do organizmu sód, jednak okazuje się, że nawet całkowicie rezygnując z dosalania przygotowywanych w domu potraw, nie rezygnujemy z soli, bo dodawana jest do niemal wszystkich produktów wysoko przetworzonych. Sól znajdziemy w słodyczach, pieczywie, wyrobach cukierniczych (wzmacnia słodki smak), wędlinach, wędzonych i puszkowanych rybach, daniach gotowych, płatkach śniadaniowych, mieszankach przypraw oraz innych produktach spożywczych, także tych, które należą do grupy produktów dietetycznych.

Czy trzeba dosalać potrawy?

Czy trzeba jeść sól? Nie trzeba, jeżeli sięgamy po produkty, które ją zawierają, czyli żywność wysoko przetworzoną. Dzienna dawka soli nie powinna przekraczać 5 g, czyli jednej łyżeczki do herbaty, a zwykle znacznie więcej soli używamy w celu osolenia wody, w której gotujemy makaron, ryż, kaszę lub warzywa. Jeżeli dodamy do tego sól, którą przyprawiamy mięso, zupy i inne potrawy, to może się okazać, że dziennie przekraczamy dopuszczaną dawkę soli nawet kilkukrotnie. Taka ilość soli w codziennej diecie nie sprzyja zdrowiu, bo powoduje nadciśnienie tętnicze oraz chorobę wieńcową. Soli w ogóle nie powinny spożywać dzieci do lat 3; w przypadku najmłodszych zapotrzebowanie na sód zaspokaja woda mineralna oraz spożywanie zdrowych produktów, w których występuje sód np. warzyw i jajek.

Jaka sól jest najzdrowsza?

W sklepach znajdziemy kilka rodzajów soli, które różnią się nie tylko ceną, ale także zawartością niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu minerałów. Każdy z dostępnych rodzajów soli powinniśmy spożywać z umiarem, jednak w sytuacji, gdy nie wyobrażamy sobie życia bez dosalania potraw, warto wybrać mniejsze zło, czyli sól, która dostarcza do naszego organizmu nie tylko sód, ale także inne, niezbędne mu związki.

Sól kuchenna

Sól kuchenna jodowana to najtańszy i najczęściej kupowany, nie tylko przez Polaków, rodzaj soli. Oprócz sodu dostarcza ona do naszego organizmu także niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tarczycy jod. Sól kuchenna jest poddawana procesowi oczyszczania oraz wybielania, co sprawia, że może zawierać różne ilości szkodliwych dla zdrowia związków. Pod względem zawartości minerałów plasuje się na ostatnim miejscu w rankingu wartości odżywczych różnych rodzajów soli.

Sól kamienna

Sól kamienna jest produktem naturalnym, który nie jest poddawany procesowi oczyszczania, dlatego cechuje ją wyższa zawartość minerałów. Cechuj ją szary kolor oraz występowanie zanieczyszczeń, które nie są szkodliwe dla naszego zdrowia, bo najczęściej są to drobinki innych kopalin. Sól kamienna wydobywana jest w kilku polskich kopalniach, więc możemy kupić ją za niewielkie pieniądze, jednak w porównaniu z solą kuchenną jest znacznie droższa.

Sól morska

Sól morska jest produktem naturalnym, który cechuje niższa zawartość sodu. Pozyskiwana jest w procesie odparowywania wody morskiej i cechuje ją korzystny dla zdrowia skład. Sól morska zawiera mniej sodu oraz znacznie więcej minerałów w porównaniu do soli kuchennej i soli kamiennej. Niestety, nie jest w pełni bezpieczna dla naszego zdrowia i powinniśmy uważać, aby nie spożywać jej zbyt dużo, bo rosnące zanieczyszczenie mórz sprawia, że zawiera coraz więcej toksycznych związków np. dostających się do wody środków ochrony roślin i innych chemikaliów, które kumulują się w naszych organizmach.

Podsumowując, każda sól w jakimś stopniu szkodzi naszemu zdrowiu, więc należy pamiętać o tym, aby dosalać z umiarem. Najlepszym wyborem wydaje się sól morska o dużej zawartości jodu i minerałów oraz obniżonej zawartości sodu, jednak jest ona nie tylko droga, ale także może zawierać toksyczne związki. Alternatywą dla drogiej soli morskiej i taniej, ale bezwartościowej pod względem odżywczym soli kuchennej może być sól kamienna, która wprawdzie dostarcza do naszego organizmu sporo sodu, ale nie jest zanieczyszczona toksycznymi substancjami.

