W dzienniczku bieżącego spożycia zapisuje się wszystkie zjedzone posiłki. Jego prowadzenie zaleca dietetyk w celu dokonania oceny sposobu odżywiania pacjenta oraz występujących w diecie błędów i niedoborów. Dzienniczek bieżącego spożycia jest niezwykle ważny dla postawienia prawidłowej diagnozy i ułożenia indywidualnej diety odchudzającej lub leczniczej.

Co to jest dzienniczek bieżącego spożycia?

Dzienniczek bieżącego spożycia jest listą wszystkich spożytych pokarmów i napojów danego dnia. Prowadzi się go zwykle przez 3 dni, choć w niektórych przypadkach notowanie wszystkich zjedzonych produktów może trwać dłużej. Dzienniczek stanowi dla dietetyka ważną wskazówkę, pozwala ocenić sposób odżywiania udającej się do niego osoby, a także poznać przyczynę jej dolegliwości. Najczęściej powodem prowadzenia dzienniczka bieżącego spożycia jest nadwaga lub otyłość oraz wystąpienie schorzeń dietozależnych.

Nasza dieta ma wpływ nie tylko na wygląd sylwetki, ale także stan zdrowia, dlatego udając się do dietetyka, musimy być szczerzy. Zatajanie informacji na temat naszego sposobu odżywiania spowoduje, że leczenie będzie nieefektywne. W celu wykrycia błędów żywieniowych dietetyk zaleca prowadzenie dzienniczka bieżącego spożycia, jednak, aby pomógł on w postawieniu diagnozy i wykryciu żywieniowych błędów, musimy prowadzić go zgodnie z pewnymi zasadami.

Jak prawidłowo prowadzić dzienniczek bieżącego spożycia?

Prowadzenie dzienniczka bieżącego spożycia może początkowo wydawać się trudne i czasochłonne, jednak w rzeczywistości z tym zadaniem poradzi sobie każdy. Najważniejsze to poznać zasady, których należy przestrzegać, a obejmują one:

konieczność uwzględnienia liczby porządkowej posiłków i przekąsek,



konieczność notowania godziny spożywanych posiłków głównych i przekąsek,



konieczność rozpisania każdego posiłku na poszczególne produkty,



konieczność uwzględnienia gramatury spożywanych produktów lub miar domowych (łyżka, łyżeczka, szklanka),



konieczność uwzględnienia każdego napoju (jego rodzaju, pojemności opakowania, dodanych łyżeczek cukru),



konieczność uwzględnienia sposobu przygotowania pokarmów (gotowanie, smażenie, pieczenie itp.),



konieczność uwzględnienia nazwy handlowej produktu (np. masło firmy X, mleko firmy Y).

Dzienniczek bieżącego spożycia prowadzony jest zwykle przez 3 dni i wówczas musi uwzględniać wszystkie przekąski i posiłki z 2 dni roboczych i 1 dnia weekendowego. Jeżeli mamy prowadzić dzienniczek przez 7 dni, to prowadzimy go od dnia następującego po wizycie u dietetyka.

Dzienniczek bieżącego spożycia – instrukcja prowadzenia

Dietetyk wyjaśnia swoim pacjentom, w jaki sposób mają prowadzić dzienniczek spożycia, jednak czasami można o tym zapomnieć, dlatego warto przygotować sobie ściągawkę, która ułatwi nam zadanie. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że zapisujemy nie tylko, o której godzinie jemy posiłek i jaki to jest posiłek (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), ale także, gdzie go spożywamy (w domu, w pracy, w restauracji). To ważne, bo pomaga wyłapać częste błędy żywieniowe, których my sami nie zauważamy. Następną ważną rzeczą jest uwzględnianie miar domowych i gramatury produktów kupowanych w opakowaniach. Co to oznacza? Nic innego, jak to, że sięgając np. po jogurt, zapisujemy jego gramaturę, która widnieje na opakowaniu; jeżeli nie mamy możliwości zważenia porcji lub produkt nie ma gramatury, to zapisujemy miary domowe np. szklanka ugotowanego ryżu, mała miseczka jogurtu, szklanka mleka itd. Ważne jest też uwzględnienie rodzajów spożywanych produktów np.:

jeżeli spożywamy pieczywo, to piszemy, jakie to było pieczywo (pszenne, żytnie, mieszane, chrupkie, z dodatkiem ziaren itp.);



jeżeli dodajemy do posiłku olej lub oliwę, to piszemy jej rodzaj (z pierwszego tłoczenia, z oliwek, olej rzepakowy, słonecznikowy, z pestek winogron itp.);



jeżeli smarujemy chleb masłem lub margaryną, to zapisujemy ilość produktu do smarowania w łyżeczkach oraz jego rodzaj (np. masło naturalne 82%, miks masła i margaryny, masło roślinne itp.);



jeżeli sięgamy po owoce, to zapisujemy wielkość i ilość spożytej porcji (np. 1 małe jabłko, 2 dojrzałe banany itp.);



w przypadku napojów zapisujemy pojemność butelki, liczbę wypitych szklanek, liczbę dodanych łyżeczek cukru oraz rodzaj napoju (np. woda gazowana marki X, sok jabłkowy marki Y, napój gazowany marki Z, herbata czarna, owocowa, ziołowa, kawa zbożowa, kawa czarna mielona, kawa rozpuszczalna także zapisując markę produktu).

Powyższe zasady dotyczą wszystkich posiłków i napojów oraz przekąsek. Każdy posiłek powinniśmy w miarę możliwości rozłożyć na poszczególne składniki.

