Co musisz wiedzieć o przechowywaniu żywności w zamrażarce?

Niektóre osoby przygotowujące posiłki wolą zrobić większą porcję, aby ją zamrozić i przechowywać do ponownego wykorzystania. Jednak nie wszystkie składniki dobrze się zamrażają. Sosy do mięs zazwyczaj przetrwają zimno, ale makaron czy ziemniaki nie będą smaczne po odmrożeniu. Mamy więc kilka sugestii, jak używać zamrażarki, aby zachować świeże, wygodne posiłki w menu.

Jak we właściwy sposób przechowywać jedzenie w zamrażarce?

Zapakuj zapiekanki, duże kawałki mięsa lub chleba w szczelną, podwójną warstwę folii aluminiowej, a następnie zawiń ponownie w folię. Ta opcja jest najlepsza w przypadku dziwnie ukształtowanych składników.

Używaj specjalnych torebek do uszczelniania składników na krótszy czas (ponieważ bariera między zimnym powietrzem a żywnością jest cieńsza). Worki najlepiej nadają się na płyny i wszystko, co chcesz porcjować. Połóż worki na blaszce, aby zamrozić je płasko, dzięki czemu nie zajmą dużej ilości miejsca.

Szklane pojemniki ze szczelnie zamykanymi pokrywkami doskonale nadają się do krótkotrwałego przechowywania żywności. Pojemniki są przydatne do przenoszenia zamrożonych składników i posiłków (znacznie łatwiej jest wziąć szklany pojemnik niż plastikową torebkę, która staje się wiotka podczas rozmrażania).

Patelnie aluminiowe są dobrym rozwiązaniem do krótkotrwałego przechowywania i stanowią jednorazową alternatywę dla szkła.

Szklane słoiki to świetna opcja do przechowywania w zamrażarce. Sprawiają, że układanie i podgrzewanie jest dziecinnie proste i pozwala na porcjowanie składników i posiłków. Jeśli używasz słoików, pamiętaj, aby pozostawić trochę miejsca na górze, ponieważ płyny rozszerzają się, gdy zamarzają.

Nie zapomnij oznaczyć wszystkiego, co zamrażasz, zawartością i datą na pojemniku! Pomaga to zapobiec składowaniu składników w zamrażarce i nie zapomnieć o tym, co tam jest.

