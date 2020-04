Jak wykorzystać resztki po świętach? Triki Piotra Kucharskiego

Piotr Kucharski zaprosił widzów "Dzień Dobry TVN" do swojej domowej kuchni we Wrocławiu. Zademonstrował w niej co zrobić z jedzeniem, które zostało po Świętach Wielkanocnych. Jak zrobić keks z resztek ciast?

A może zamrozić? Nietypowe produkty, które można mrozić: Białka jaj – bardzo często zostają, gdy potrzebujemy samych żółtek. Białka można później wykorzystać do przygotowania bezy. Najlepiej, by rozmrażały się przez noc w lodówce.



Masło – można zamrażać je w oryginalnym opakowaniu lub przełożyć do torebki foliowej.



Chipsy – chłód nie tylko podwaja ich termin przydatności do spożycia, ale także sprawia, że są bardziej chrupkie.



Kolby kukurydzy – świeżą kukurydzę należy zamrozić natychmiast po zakupie.



Świeże zioła – wystarczy tylko dokładnie je poszatkować, przełożyć do pojemniczków, podpisać i gotowe.



Orzechy – dzięki procesowi mrożenia dłużej zachowują świeżość, ponieważ nie psują się tak szybko tłuszcze w nich zawarte.



Twarde sery – po zamrożeniu nieco zmienią swoją teksturę i staną się kruche, dlatego zamrażanie ma sens, gdy chcemy je wykorzystać do gotowania, a nie w formie deski serów.



Ryż i makaron – należy podzielić je na porcje i oddzielnie zamrozić. Później, podczas rozmrażania wystarczy dodać trochę wody i wstawić do mikrofalówki na kilka minut.



Rosół – w lodówce nie powinien stać zbyt długo, ale w zamrażalniku może leżeć nawet 4-6 miesięcy.



Pizza – jedzona na drugi dzień nie smakuje równie dobrze. Lepiej po ostygnięciu zamrozić ją i później podgrzać w piekarniku.



Świeże produkty na koktajl – owoce i warzywa szybko się psują. Jeśli często przygotowujemy koktajle, możemy zrobić małe pakunki, które później wystarczy rozmrozić i zmiksować. Wystarczy wrzucić do woreczka swoje ulubione owoce i warzywa, by w ten sposób przygotować gotową porcję na koktajl. Produkty, których nie należy mrozić: Liście sałaty – po rozmrożeniu staną się miękkie i zwiędną. Stracą też swój smak.



Smażone potrawy – po rozmrożeniu stracą swoją chrupkość, staną się miękkie.



Jajka w skorupce – gdy ciecz zamarza, zwiększa swoją objętość. To samo dzieje się wewnątrz jajka – najprawdopodobniej popękają i staną się bezużyteczne.



Kwaśna śmietana – mrożenie spowoduje, że się rozwarstwi.



Ziemniaki – ponieważ zawierają dużo wody, w miąższu pojawią się kryształki lodu. Ziemniaki nie lubią też lodówki.



Produkty, które już raz były zamrożone – nie należy mrozić niczego, co już raz było zamrożone. Dotyczy to w szczególności produktów na bazie jaj i nabiału.