7 błędów, których nie wolno popełniać przy korzystaniu z piekarnika

Jedną ze zdrowych alternatyw dla smażenia potraw jest ich pieczenie. Nie wymaga użycia dużej ilości tłuszczu i sprawia, że potrawy są smaczne i chrupiące. Jednak czy zawsze wiemy, jak właściwie piec? Zobacz, jakie błędy najczęściej popełniasz, używając piekarnika.

1. Nie czekasz, aż piekarnik się rozgrzeje

Niezależnie od tego, czy pieczesz ciasteczka, czy kurczak, musisz pozwolić piekarnikowi rozgrzać się, zanim zacznie działać. Czasy gotowania w przepisach oparte są na w pełni rozgrzanym piekarniku i możesz skończyć z niedopieczonym środkiem potrawy, jeśli umieścisz tacę z nią w piekarniku zbyt wcześnie.

2. Nie używasz odpowiednich narzędzi do pracy

To najczęściej popełniani błąd przez amatorów pieczenia. Zanim włożysz naczynie do piekarnika, upewnij się, że może przyjąć ciepło. Nie wszystkie szklane naczynia nadają się na ruszt, muszą być jeszcze żaroodporne. Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest przenoszenie patelni z plastikowymi lub gumowymi uchwytami z płyty kuchennej do piekarnika. Niektóre materiały mogą być w stanie wytrzymać ciepło do określonej temperatury lub przez określony czas. Warto przeczytać instrukcje dołączone do naczynia, aby upewnić się, że jest ono bezpieczne dla piekarnika.

3. Zbyt często otwierasz drzwiczki

Jeśli masz zwyczaj otwierania drzwi piekarnika, aby sprawdzić, czy jedzenie jest dobre, ogranicz go do minimum. Za każdym razem, gdy otwierasz drzwi piekarnika, może stać się o 50 stopni chłodniejszy. Wtedy twoje jedzenie nie będzie gotować tak, jak powinno! Zamiast tego zerkaj na danie z lampką piekarnika, pozostawiając nietknięty uchwyt drzwiczek.

4. Wkładasz zbyt wiele naczyń na raz

Tak, pieczenie wielu blach ciastek na raz wydaje się o wiele bardziej ekonomiczne niż robienie ich jeden po drugim. Ale może to spowodować nierównomierne upieczenie. Jeśli zauważysz, że coś jest nie tak, spróbuj umieścić w jedną blachę naraz, na środkowej półce piekarnika.

5. Nie wykorzystujesz wszystkich możliwości piekarnika

Nawet jeśli gotujesz kurczaka na płycie kuchennej, wykończenie go w piekarniku może być strzałem w 10. W ten sposób otrzymasz doskonale ugotowany drób, który również będzie miał trochę chrupiącej skórki. Zobacz, jakie inne funkcje ma twój piekarnik i śmiało z nich korzystaj.

6. Zostawiasz naczynie w trakcie cyklu samoczyszczenia

Cykl samoczyszczenia piekarnika wiele ułatwia, ale jest jedno ważne zastrzeżenie: przed użyciem należy wyjąć z piekarnika stojaki i inne naczynia. Funkcja samoczyszczenia może uszkodzić wykończenie na półkach piekarnika – lepiej wyszoruj je ręcznie.

7. Nie czyścisz piekarnika ręcznie

Od czasu do czasu dobrze jest również ręcznie wyczyścić piekarnik. Dzięki odrobinie odpowiedniego płynu będzie on czysty i lśniący w mgnieniu oka. Co jakiś czas warto też przetrzeć go z zewnątrz, na przykład płynem do mycia okien. Różnica będzie widoczna gołym okiem.

Czytaj także:

