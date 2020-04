Nie wyrzucaj tych resztek! Możesz wykorzystać je później do wielu ciekawych dań

Skórka z tego kawałka pysznego, aromatycznego sera, który kupiłeś na domowe przyjęcie. Kości z ud pieczonego kurczaka, którego wczoraj zjadłeś na obiad. Skórka z pomarańczy, którą wyciskałeś na poranną szklankę soku. Nie, wspólnym mianownikiem tych wszystkich rzeczy nie jest to, że to śmieci! Chodzi o to, że te resztki jedzenia można zachować i zmienić ich przeznaczenie, stosując je w wielu różnych daniach.

Niezależnie od tego, czy schowasz coś do zamrażarki, czy dodasz w niedalekiej przyszłości do dania podczas testowania nowego przepisu, istnieje niezliczona ilość powodów, aby oszczędzać resztki jedzenia zamiast je wyrzucać. Oto kilka typowych pozostałości z jedzenia, które można zachować, a także kilka przykładów tego, co możesz z nimi zrobić.

Czytaj także:

Czy mąka się psuje? Oto, co należy wiedzieć

Które resztki warto zachowywać – i w jakim celu?

Czytaj także:

Jak zamrażać i rozmrażać chleb, aby smakował jak najlepiej?