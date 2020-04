Jak czytać etykiety od żywności, by nie dać się nabrać?

Gdy przeglądasz produkty w swoim sklepie spożywczym i widzisz etykiety „dobre dla serca” i „całkowicie naturalne”, wydaje się, że łatwo podejmować zdrowe wybory. Jednak podczas gdy napisy z przodu mogą być zwykłym chwytem marketingowym, skład produktu z tyłu opakowania nigdy nie kłamie. Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo odczytywać etykiety z wartościami, należy zwracać uwagę na kilka istotnych elementów.

Szukaj wysokiej zawartości błonnika i białka

Jeśli chodzi o wybór przekąsek, zwracaj uwagę na większą ilość błonnika i białka. Warto aby przekąska dostarczała ci składników odżywczych, takich jak białko i błonnik, a nie tony cukru. Jeśli więc szukasz przekąsek, które sprawią, że poczujesz się pełny, poszukaj tych dwóch rzeczy. Jeśli cukier jest pierwszy na liście składników, możesz odłożyć ten przedmiot z powrotem. Sprawdź też pozostałe składniki na etykiecie – często cukier występuje pod postacią sacharozy, fruktozy i innych odpowiedników.

Kolejność listy składników ma znaczenie

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego lista składników na etykiecie nie jest tylko w porządku alfabetycznym? To dlatego, że kolejność listy ma znaczenie. Składniki są wymienione z przewagą masy – to, co jest najwyżej, ma największą zawartość w danym pokarmie. Bardzo długa lista składników jest charakterystycznym znakiem, że produkt może nie być najzdrowszy. Ważne jest, aby ją przeczytać do końca, zwłaszcza jeśli masz alergie lub wrażliwość, lub po prostu wolisz odejść od określonego składnika.

Unikaj syropu kukurydzianego

Jeśli jest jeden składnik, którego należy unikać, to syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy. Jest on substancją słodzącą chemicznie podobną do cukru (pochodzącego z syropu kukurydzianego), a badania wykazały, że częste spożywanie tego produktu spowodowało otyłość i inne związane z nią problemy zdrowotne.

