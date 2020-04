Czy przekąski skrobiowe są lepsze do regeneracji mięśni?

Producenci sportowych batonów i napojów sprzedają je jako lepsze dla amatorów i profesjonalnych sportowców. Domniemane twierdzenie jest takie, że ich produkty mają przewagę nad stosunkowo tanimi, zwykłymi przekąskami do przywracania poziomu energii po wysiłku i maksymalizacji wyników sportowych. Teraz jednak badania na University of Montana (UM) w Missouli podają w wątpliwość to twierdzenie.

„Sportowcy są podatni na marketing strategiczny” – mówi prof. Brent Ruby, były sportowiec wytrzymałościowy i dyrektor Montana Center for Work Physiology and Exercise Metabolism. Prof. Ruby poprowadził badanie, które znalazło się w European Journal of Applied Physiology.

Ziemniak lepszy niż izotonik?

W laboratorium naukowcy porównali sportowe batony i napoje z przekąskami na bazie ziemniaków. Te ostatnie to placki ziemniaczane i syrop, gnocchi i sos makaronowy, ziemniaki z cebulą oraz frytki. Naukowcy zmierzyli zdolność dwóch rodzajów żywności do uzupełnienia zapasów energii w mięśniu szkieletowym ochotników. Badacze nie stwierdzili istotnych różnic między zwykłymi, a „sportowymi” pokarmami. Przekąski na bazie ziemniaków uzupełniały glikogen w mięśniach równie skutecznie, jak suplementy sportowe. Nie było również znaczącej różnicy w ich wydajności.

Badanie wykazało jedną wyraźną zaletę przekąsek na bazie ziemniaków w porównaniu z suplementami sportowymi. W kwestionariuszu wolontariusze ocenili je jako smaczniejsze i bardziej satysfakcjonujące. Naukowcy stwierdzili, że „konsumenci i sportowcy powinni uważać na marketing związany z produktami do odzyskiwania bogatymi w węglowodany”. Ponadto obie diety były tak samo skuteczne w uzupełnianiu glikogenu u kobiet, jak i u mężczyzn.

