Czy warto odstawić nabiał? Wyjaśniają dietetycy

Przy 65 proc. populacji, u której szacuje się jakąś formę nietolerancji laktozy, nabiał jest jedną z pierwszych rzeczy, które dietetycy zalecają odstawić, jeśli odczuwa się dyskomfort trawienny.

Dietetyk Ashley Kitchens twierdzi, że po usunięciu nabiału z diety odczujesz kilka korzystnych zmian. „Eliminacja nabiału może pomóc w złagodzeniu objawów przewlekłych zaparć, wzdęć i nadmiaru gazu” – mówi. Można także zaobserwować poprawę poziomu skóry i energii, a nawet mniejsze bóle głowy. Oczywiście korzyści będą wyglądać inaczej dla każdej osoby. Jest też mało prawdopodobne, aby twoje ciało doświadczyło niepożądanych skutków ubocznych. „Na szczęście większość sklepów spożywczych jest zaopatrzona w alternatywne produkty bezmleczne, od lodów po jogurt, mleko i ser, dzięki czemu odstawienie nabiału jest naprawdę łatwe” – mówi Kitchens.

Czy nabiał może powodować reakcję zapalną?

Jeśli jesz w nadmiarze, tak, z pewnością może. „Produkty mleczne, takie jak ser i pełnotłuste mleko krowie zawierają tłuszcze nasycone, a tłuszcze nasycone mogą nasilać stany zapalne” – mówi Kitchens. Tłuszcz nasycony może również podnieść poziom złego cholesterolu i zwiększyć ryzyko chorób serca. Jednak ci, którzy odczuwają najgorsze skutki spożywania nabiału to osoby z alergią. Jeśli ktoś z alergią na nabiał spożywa ser, jego układ odpornościowy zasygnalizuje odpowiedź zapalną, uwalniając histaminy, które wywołują reakcję zapalną. Może to powodować trudności w oddychaniu, swędzenie wokół ust, a nawet wymioty. Alergia pokarmowa nie jest równoznaczna z nietolerancją pokarmową. Nietolerancja laktozy nie wywoła reakcji zapalnej układu odpornościowego. Zamiast tego osoba doświadcza wzdęć, a w niektórych przypadkach biegunki, ponieważ brakuje enzymu potrzebnego do rozbicia laktozy, która jest naturalnie występującym cukrem w mleku.

