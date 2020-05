Co zrobić, żeby lepiej się odżywiać? Garść cennych rad

Zdrowe odżywianie, jak wielu może się wydawać, wcale nie jest skomplikowane ani czasochłonne. Najtrudniej jednak jest zacząć. Potem nawyki stają się rutyną. Zmiany należy wprowadzać powoli i konsekwentnie. Oto 5 rad, od których możesz zacząć, a czas spędzony w domu na gotowaniu może ci w tym pomóc! Obejrzyj materiał wideo:

Zdrowe odżywianie ma ogromne znaczenie w codziennym życiu. Nie bez powodu mówi się, że jesteśmy tym, co jemy. Produkty spożywcze, które trafiają do naszych żołądków mają nie tylko zmniejszyć uczucie ssania lub zaspokoić potrzebę jedzenia. To z nich nasz organizm ma czerpać witaminy i minerały, które pomogą zachować dobre zdrowie, a także składniki odżywcze, które zamieniane są w energię, budują mięśnie i kości. Zdrowe odżywianie jest więc kluczowe dla ochrony przed chorobami i utrzymania całego organizmu w dobrej kondycji.

Jednak zdrowe odżywianie często kojarzy nam się z katorgą, mnóstwem wyrzeczeń, niesmaczną dietą, liczeniem kalorii i zapychaniem żołądka zieleniną. Jeśli odżywiamy się wyjątkowo źle, rewolucja – owszem – jest konieczna. Warto jednak zacząć małymi kroczkami i stopniowo zmieniać swoje nawyki żywieniowe, a wtedy łatwiej będzie przejść cały proces. Zdrowe żywienie stanie się naturalnym elementem codziennego życia. Realizowanie małych celów ułatwia dojście do celu. Te małe sukcesy podnoszą na duchu i zwiększają samoocenę, dając równocześnie nadzieję, że zdrowe odżywianie jest łatwiejsze niż może się wydawać. Oto kilka prostych trików, które pozwolą ci zdrowiej się odżywiać.

Zdrowe odżywianie krok po kroku

Słuchaj swojego organizmu

W drodze do pracy kupujesz drożdżówkę, bo burczy ci w brzuchu? A może po wejściu do budynku natychmiast idziesz na stołówkę po kanapkę lub kierujesz się do automatu z przekąskami? Najwyraźniej zaliczasz się do osób, które muszą rozpocząć dzień od śniadania. Słuchaj swojego organizmu i realizuj jego potrzeby zanim zacznie się tego domagać. Gdy zaczynamy odczuwać ssanie w żołądku, raczej sięgniemy po niezdrowy produkt.



Nie wychodź z domu bez przekąski

Miej przy sobie jabłko lub banana. Świetnie się sprawdzą także suszone daktyle i orzechy brazylijskie. Łatwo się zagalopować w trakcie ich konsumpcji, dlatego lepiej nie zabierać całej paczki, a np. 3 sztuki zamknięte w małym woreczku.



Sięgnij po smoothie

Nie bój się nowych smaków – sięgnij po jarmuż, szpinak, banany, mango, nasiona chia, siemię lniane, jagody, masło orzechowe. Nawet jeśli dany przepis na smoothie zawiera produkt, za którym nie przepadasz, nie wykluczaj go. Po zmiksowaniu i połączeniu z innymi produktami ten konkretny smak nie będzie już tak wyrazisty. Koktajl możesz przygotować rano i zabrać ze sobą do pracy. Idealnie sprawdzi się blender butelkowy.



Miej w domu zdrowe słodkości

Każdego z nas dopada czasem chęć na coś słodkiego. Na ogół nawet nie potrafimy wskazać na co konkretnie. W rezultacie rzucamy się na wszystko, co mamy pod ręką. Pochłaniamy ciastka, czekoladę, a nawet stare cukierki, które zalegają w szafce od kilku miesięcy. Dlatego też warto mieć w domu kilka słodkich produktów, np. domowej roboty ciastka owsiane, suszone owoce, powidła lub konfiturę.



Miej pełną zamrażarkę

Zadbaj o to, żeby twoja zamrażarka była wypełniona po brzegi. Mogą to być dania, które przygotujesz wcześniej (dlatego też zawsze warto gotować więcej niż jesteś w stanie zjeść), ale też gotowe mrożonki. Badania udowodniły, że mrożone warzywa i owoce nie tracą swoich właściwości odżywczych, dlatego są dobrą alternatywą dla świeżych produktów. Jeśli będziesz mieć w domu mrożone jedzenie, prawdopodobieństwo, że z głodu zamówisz pizzę, jest mniejsze. Warto też kupować ryby, ponieważ są bogatym źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych, niezbędnych w codziennej diecie. Choć najlepiej byłoby spożywać wyłącznie świeże, mrożone ryby w przypadku osób zabieganych też się sprawdzą. Można je bardzo łatwo przyrządzić – choćby w piekarniku wraz z mrożonymi warzywami.Czytaj także:

