Kupiłaś za dużo drożdży? Tak możesz je wykorzystać

Drożdże to niezbędny składnik wielu domowych wypieków. Możemy dzięki nim upiec smaczne i zdrowe pieczywo, słodkie bułki lub ciasta np. z owocami, a także zrobić domową pizzę. Niestety, świeże drożdże nie mogą być długo przechowywane w lodówce, bo dość szybko kończy się ich termin przydatności do spożycia. Co zrobić, gdy nie chcemy marnować nadal dość trudno dostępnych drożdży piekarskich?

Co zrobić z drożdży?

Przepisów na wypieki z dodatkiem drożdży jest tak wiele, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tradycyjnie drożdże stosuje się do wypieku chleba, bułek oraz słodkich drożdżówek i ciast. Co ciekawe, domowe wypieki z dodatkiem drożdży nie muszą być bombą kaloryczną, która spowoduje, że zaczniemy przybierać na wadze. Drożdżowe bułki np. z cynamonem i miodem lub ciasto z owocami to doskonała alternatywa dla sklepowych wypieków, w których często znajdziemy nie tylko niezdrowy tłuszcz, ale także sporo cukru pod różną postacią. Jeżeli nie mamy czasu na przygotowywanie pieczywa i ciast na drożdżach, które muszą dość długo wyrastać, możemy wykorzystać drożdże w nieco innym sposób, np. korzystając z ich kosmetycznych właściwości. Ważne: drożdże piekarskie możemy mrozić, jednak musimy zastosować się do kilku ważnych zasad, które pozwolą uniknąć marnowania produktów spożywczych i sprawią, że zawsze będziemy mogli upiec ulubione pieczywo, ciasto lub przygotować pizzę i drożdżowe zapiekanki.

Jak mrozić drożdże?

Świeże drożdże piekarskie możemy mrozić, dzięki czemu przedłużymy okres ich przydatności do spożycia nawet o 6-miesięcy. Drożdże suszone (drożdże instant) mają znacznie dłuższy termin przydatności do spożycia (nawet 2 lata), więc bez problemu mogą długo poleżeć w kuchennej szafce. Aby drożdże świeże zachowały swoje właściwości i nadawały się do spożycia, musimy pamiętać o ich prawidłowym zamrożeniu. Najlepiej kostkę drożdży podzielić na porcje, które zwykle wykorzystujemy do domowych wypieków – wówczas zawsze będziemy mieć dostęp do odpowiedniej ilości drożdży, które od razu zużyjemy. Świeże drożdże powinniśmy podzielić i zapakować w torebki do mrożenia żywności; trzeba też zapisać na opakowaniu datę zamrożenia. Ważne: mrozimy jedynie drożdże, których termin przydatności do spożycia nie minął, a następnie musimy rozmrozić je w temperaturze pokojowej.

Sposobem na uniknięcie długiego oczekiwania na rozmrożenie drożdży jest dokładne wymieszanie ich z niewielką ilością mąki – wówczas od razu możemy przygotować zaczyn.

Maseczki z drożdży

Drożdże możemy też wykorzystać w celach kosmetycznych. Doskonale nadają się do pielęgnacji cery trądzikowej i mieszanej oraz ze skłonnością do powstawania wyprysków. Jeżeli borykamy się z trądzikiem lub jesteśmy rodzicami nastolatków, u których właśnie pojawiają się pierwsze objawy trądziku młodzieńczego, to warto zawsze mieć w domu kostkę drożdży, z której przygotujemy leczniczą maseczkę. Co więcej, maseczka z drożdży doskonale odżywia skórę i wygładza zmarszczki, więc można ją stosować ją w każdym wieku. W celu przygotowania maseczki z drożdży na trądzik i wypryski wystarczy wymieszać 25 g świeżych drożdży z łyżką letniego mleka. Powstałą papkę nakładamy na oczyszczoną skórę twarzy i zmywamy po 20 minutach.

Drożdżową maseczkę możemy modyfikować, dodając do niej inne składniki np. oliwę z oliwek, która nawilży skórę, sok z cytryny, który rozjaśni przebarwienia lub miód, który doskonale odżywia i działa antyseptycznie.

Świeże drożdże poprawią także wygląd i kondycję naszych włosów. Maseczkę nakładamy na zniszczone, przesuszone lub łamliwe włosy oraz możemy wmasować ją w skórę głowy, dzięki czemu zapomnimy o wypadaniu włosów i zauważymy, że stają się one mocne oraz gęste. Drożdże na włosy i skórę stosujemy 1-2 razy w tygodniu.

Drożdże w uprawie roślin doniczkowych

Doświadczeni ogrodnicy doskonale wiedzą, że drożdże to jeden z najlepszych nawozów i środków ochrony roślin. Dzięki nim rośliny w domu i w ogrodzie będą bujnie i zdrowo rosły; drożdże to także sposób na uniknięcie stosowania chemicznych środków do zwalczania szkodników bytujących na liściach i kwiatach.

Roztwór przygotowany z drożdży, wody i cukru możemy stosować do podlewania i oprysków, jako tzw. starter przyśpieszający wzrost młodych roślin oraz środek umożliwiający „reanimację” np. storczyków. Z kostki drożdży i szklanki cukru przygotujemy aż 10 litrów odżywczego nawozu do podlewania krzewów owocowych, warzyw i kwiatów.

Czytaj także:

Cudowne właściwości owoców morwy. Kto powinien po nie sięgać?