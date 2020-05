8 tygodni diety bogatej w owoce i warzywa może poprawić zdrowie serca

Jabłko dziennie nie zastąpi wizyty u lekarza, ale przestrzeganie tej filozofii jest dobrą strategią dla ogólnego zdrowia serca. Tak wynika z nowych badań opublikowanych w czasopiśmie Annals of Internal Medicine. W badaniu obserwacyjnym przeanalizowano dane osób przestrzegających diety bogatej w owoce i warzywa, a także osób stosujących dietetyczne podejście do zatrzymania nadciśnienia (DASH).

Dane te porównano z typową dietą podawaną innej grupie. Po 8 tygodniach naukowcy stwierdzili, że osoby stosujące dietę owocową i warzywną, a także osoby stosujące dietę DASH, miały mniejsze ryzyko uszkodzenia serca w porównaniu z grupą kontrolną. Naukowcy stwierdzili, że ludzie powinni jeść więcej owoców i warzyw, zwłaszcza ciemnych, z różnych powodów zdrowotnych. Dr Stephen P. Juraschek, starszy autor badania i nauczyciel medycyny w Harvard Medical School w Massachusetts powiedział, że on i jego koledzy próbują ustalić, jakie składniki odżywcze są związane z lepszym zdrowiem serca. „Zarówno dieta warzywna, jak i DASH zawierają potas, magnez i błonnik. Te trzy najbardziej się wyróżniają” – wyjaśnił.

Cała żywność, a nie przetworzone produkty zdrowotne, są zazwyczaj najlepszym sposobem dostarczania wysokiej jakości składników odżywczych. „Jeśli na przykład wyodrębnisz witaminy z jagód i włożysz je do pigułki, działanie będzie takie samo, jak uzyskanie dokładnie takiej samej ilości witaminy C z miski jagód” – wyjaśniła Dr Elizabeth Klodas, kardiolog i dyrektor medyczny Step One Foods.

