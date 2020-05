Jak bezpiecznie jeść skórkę ryby? Wyjaśniamy

Ryba jest źródłem białka zwierzęcego, z którego regularnie korzysta wiele osób na całym świecie. Szacuje się, że ludzie jedzą rocznie ponad 150 milionów ton ryb. Ryba jest bogata w składniki odżywcze i stanowi zdrowy dodatek do każdego posiłku. Możesz się zastanawiać, czy te właściwości dotyczą również skóry.

Fakty i mity o skórze ryby

Niektórzy ludzie mogą unikać skóry ryb ze strachu, że jest niebezpieczna, chociaż ogólnie tak nie jest. Skóra ryb była bezpiecznie spożywana od wieków. To popularna przekąska w wielu krajach i kulturach. Dopóki ryby zostaną odpowiednio oczyszczone, a łuski zewnętrzne całkowicie usunięte, skóra jest zazwyczaj bezpieczna do spożycia. Ponieważ ryby są doskonałym źródłem składników odżywczych, takich jak żelazo i kwasy tłuszczowe omega-3, Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) zaleca spożywanie 113 gramów porcji ryb 2-3 razy w tygodniu.

Jednak niektóre ryby zawierają wysoki poziom rtęci oraz innych toksyn i zanieczyszczeń, z których wszystkie mogą być również obecne w skórze. Dlatego zaleca się wybieranie ryb o niskiej zawartości rtęci częściej niż innych. Oto kilka przykładów typowej zawartości rtęci w rybach:

Niska: sum, dorsz, flądra, mintaj, łosoś, tilapia, większość tuńczyka w puszkach

Średnia: karp, grouper, halibut, mahi-mahi, lucjan

Wysoka: makrela królewska, marlin, rekin, miecznik, ryba kafelkowa

Jak przygotować i zjeść skórkę ryby?

Aby czerpać korzyści z rybiej skóry, poznaj najsmaczniejsze sposoby jej przygotowania. Przygotowując kawałek skórki, spróbuj smażenia na patelni lub grillowania w wysokiej temperaturze, skórą do dołu, aby uzyskać chrupiący efekt. Unikaj gotowania i gotowania klasycznego oraz na parze, ponieważ może to spowodować rozmoczoną lub śluzowatą teksturę skóry. Pamiętaj również, że smak rybiej skóry różni się w zależności od rodzaju. Ryby znane z przepysznej skóry to: flądra, makrela, łosoś. Z drugiej strony mniej smaczną skórkę można znaleźć na żabnicach, miecznikach i tuńczyku.

Co więcej, szefowie kuchni stają się kreatywni dzięki skórkom ryb w menu restauracji. Często zdarza się, że skóra rybna jest smażona lub gotowana osobno i podawana jako przystawka. Przekąski o smaku skórki rybnej stają się coraz bardziej popularne w kuchni azjatyckiej. Są zazwyczaj smażone na głębokim tłuszczu i solone, więc mogą zawierać dużo tłuszczu i sodu. Dlatego najlepiej smakować przekąski ze smażonej skóry ryb z umiarem. Ponadto, jeśli masz jakieś podstawowe choroby, takie jak choroby serca i wysokie ciśnienie krwi, możesz ich uniknać, aby nie zaostrzać żadnych obecnych warunków.

