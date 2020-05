Czy warzywno-owocowe koktajle są na pewno zdrowe?

Koktajle to gęste, kremowe napoje zwykle mieszane z purée z owoców, warzyw, soków, jogurtu, orzechów, nasion i mleka krowiego lub roślinnego. Podstawowy koktajl zaczyna się od dwóch niezbędnych składników – bazy i płynu. Stad możesz łączyć składniki według własnych upodobań. Wiele koktajli zawiera mrożone produkty lub kostki lodu, aby nadać końcowemu produktowi chłodną, ​​lodowatą konsystencję smoothies. Jednak ich profile smakowe różnią się ogromnie w zależności od składników. Większość koktajli można podzielić na kilka kategorii:

Koktajle owocowe. Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj koktajlu zawiera zwykle jeden lub więcej rodzajów owoców zmieszanych z sokiem owocowym, wodą, mlekiem lub lodami.

Zielone koktajle. Zielone koktajle zawierają zielone warzywa liściaste i owoce zmieszane z wodą, sokiem lub mlekiem. Zwykle są bardziej bogate w warzywa niż zwykłe koktajle, ale często zawierają trochę owoców na słodycz.

Koktajle proteinowe. Koktajle proteinowe zwykle zaczynają się od jednego owocu lub warzywa i płynu, a także głównego źródła białka, takiego jak jogurt grecki, twaróg, jedwabiste tofu lub białko w proszku.

Niektóre rodzaje zawierają duże ilości dodanego cukru

Różnica między zdrowym a niezdrowym koktajlem zależy w dużej mierze od jakości i ilości jego składników. Największą pułapką koktajli jest ich możliwość zawierania dużych ilości dodanego cukru. Dodatek cukru zmniejsza gęstość składników odżywczych koktajli. Co więcej, rutynowe spożywanie zbyt dużej ilości cukru może zwiększyć ryzyko przewlekłych dolegliwości, takich jak choroby serca, cukrzyca i choroby wątroby.

American Heart Association zaleca ograniczenie spożycia dodatku cukru do nie więcej niż 9 łyżeczek do herbaty (37,5 gramów) dziennie dla mężczyzn i 6 łyżeczek do herbaty (25 gramów) dziennie dla kobiet. Sprzedawane w sklpeach koktajle mają zwykle więcej cukru niż wersje domowe, ale ostatecznie zależy to od składników użytych w każdym przepisie. Na przykład popularny w Stanach Smoothie King na 590 ml zawiera 47 gramów dodanego cukru, co znacznie przewyższa dzienną rekomendację dla cukru.

Wiele słodkich składników, takich jak cukier granulowany, miód, syrop klonowy, lody, sorbet i nektar z agawy jest łatwych do zidentyfikowania. Niemniej jednak należy pamiętać, że masła orzechowe, proszek białkowy, jogurt o smaku owocowym, sosy o smaku owocowym oraz soki słodzone cukrem i produkty mleczne to potencjalne źródła cukru. Czasami spożywanie niewielkich ilości dodanego cukru nie jest prawdopodobnie szkodliwe, ale jeśli często pijesz koktajle, najlepiej jest ograniczyć składniki słodzące w jak największym stopniu.

Robiąc koktajle w domu, używaj całych owoców (np. banan), aby dodać słodyczy zamiast miodu lub syropu klonowego. Kupując gotowe koktajle, staraj się ograniczać lub unikać dodatku cukru, koncentrując się głównie na koktajlach zawierających całe produkty spożywcze, takie jak owoce i warzywa. W przypadku koktajli w butelkach można znaleźć zawartość cukru na etykiecie. Jeśli zamawiasz je online, sprawdź witrynę firmy lub poproś o informacje o składnikach odżywczych.

