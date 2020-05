Czym jest dieta hinduska i jakie zawiera pokarmy?

Dieta hinduska jest praktykowana przez wyznawców hinduizmu, trzeciej co do wielkości religii na świecie. Jest to przede wszystkim dieta lakto-wegetariańska, co oznacza, że ​​obejmuje produkty mleczne, ale wyklucza mięso. Mimo to niektórzy ludzie praktykujący hinduizm wybierają określone mięso lub inne produkty zwierzęce.

Na czym polega dieta hinduska?

Nie ma uniwersalnych, obowiązkowych ograniczeń dietetycznych dla praktykujących Hindusów – z wyjątkiem abstynencji od wołowiny. Zatem zachodnia koncepcja diet wegetariańskich, ze sztywnymi zakazami dotyczącymi niektórych grup żywności, takich jak mięso, ryby i drób, nie ma zastosowania do diety hinduskiej. Mimo to większość Hindusów przestrzega diety lakto-wegetariańskiej. Niektórzy mogą przestrzegać bardziej rygorystycznej diety, podczas gdy inni rozluźniają praktyki – nawet jedząc mięso, takie jak kurczak lub koza.

W rzeczywistości wielu Hindusów mieszkających w Indiach twierdzi, że spożywa trochę mięsa – szczególnie ci, którzy są ubożsi lub niżej w systemie kastowym. Hinduskie teksty religijne opowiadają się za ahimsą, praktyką niestosowania przemocy wobec wszystkich żywych stworzeń. Ta zasada uzasadnia dietę lakto-wegetariańską, ponieważ zabijanie zwierząt w celach spożywczych można uznać za przemoc w kulturach hinduskich. Dodatkowo hinduizm uważa krowy za święte, ponieważ reprezentują matczyną łagodność. Nawet wśród Hindusów, którzy jedzą mięso, wołowina i produkty uboczne takie jak smalec wołowy są zakazane.

Oto niektóre potrawy, które są powszechnie spożywane na diecie hinduskiej:

Białko: fasola, rośliny strączkowe, orzechy, nasiona i produkty sojowe (opcjonalne białko zwierzęce: kurczak, jagnięcina, koza, ryba i jaja)

Skrobie: ryż, ziemniaki, słodkie ziemniaki, pieczywo naan, owies, kukurydza i ziarna takie jak amarant, komosa ryżowa i proso

Owoce: jabłka, winogrona, banany, kokos, jagody, truskawki, jeżyny, pomidory i awokado

Warzywa: szpinak, marchew, brokuły, kalafior, kapusta, sałata, ogórek, rzodkiewka i rzepa

Nabiał: mleko, jogurt, śmietana, ser i śmietana

Tłuszcze: masło, ghee, olej kokosowy, oliwa z oliwek i olej z awokado

