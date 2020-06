Czy można pić kawę na pusty żołądek? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Badania pokazują, że gorycz kawy może stymulować produkcję kwasu żołądkowego. W związku z tym wiele osób uważa, że ​​kawa podrażnia żołądek, pogarsza objawy zaburzeń jelit, takich jak zespół jelita drażliwego (IBS), i powoduje zgagę, wrzody, nudności, refluks żołądkowy i niestrawność.

Niektórzy sugerują, że picie kawy na pusty żołądek jest szczególnie szkodliwe, ponieważ nie pojawia się ona obok innego jedzenia, które mogłoby by zapobiec uszkodzeniu błony śluzowej żołądka przez kwas. Jednak badania nie wykazały silnego związku między kawą a problemami trawiennymi, niezależnie od tego, czy pijesz ją na czczo, czy nie.

Niewielka część osób jest wyjątkowo wrażliwa na kawę i regularnie doświadcza zgagi, wymiotów lub niestrawności, ale częstotliwość i nasilenie tych objawów pozostają niezmienne, niezależnie od tego, czy piją ją na czczo czy z jedzeniem. Jednak ważne jest, aby zwracać uwagę na to, jak reaguje twoje ciało. Jeśli masz problemy z trawieniem po wypiciu kawy na pusty żołądek, ale nie pijesz jej z posiłkiem, rozważ zmianę nawyków.

Czy kawa podnosi poziom hormonu stresu?

Innym częstym argumentem jest to, że picie kawy na czczo może zwiększyć poziom hormonu stresu, kortyzolu. Kortyzol jest wytwarzany przez nadnercza i pomaga regulować metabolizm, ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi. Jednak przewlekłe nadmierne poziomy mogą wywoływać problemy zdrowotne, w tym utratę kości, wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę typu 2 i choroby serca.

Poziom kortyzolu naturalnie osiąga szczyt w czasie, gdy się budzisz, spada w ciągu dnia i ponownie osiąga szczyt we wczesnych fazach snu. Co ciekawe, kawa stymuluje produkcję kortyzolu. Dlatego niektórzy twierdzą, że picie go z samego rana, gdy poziom kortyzolu jest już wysoki, może być niebezpieczne.

Jednak produkcja kortyzolu w odpowiedzi na kawę wydaje się znacznie niższa wśród osób pijących ją regularnie, a niektóre badania w ogóle nie wskazują na wzrost poziomu kortyzolu. Ponadto niewiele jest dowodów na to, że picie kawy na pełny żołądek zmniejsza tę reakcję. Co więcej, nawet jeśli nie pijesz jej często, wzrost poziomu kortyzolu wydaje się przejściowy. Nie ma powodu, by sądzić, że tak krótki czas spowodowałby długotrwałe powikłania zdrowotne.

Krótko mówiąc, negatywne skutki przewlekłego wysokiego poziomu tego hormonu częściej wynikają z zaburzeń zdrowotnych, takich jak zespół Cushinga, niż ze spożycia kawy.

Inne potencjalne skutki uboczne

Kawa może mieć również kilka negatywnych skutków ubocznych, niezależnie od tego, czy pijesz ją na czczo. Na przykład kofeina może uzależniać, a genetyka niektórych osób może sprawić, że będą na nią szczególnie wrażliwe. Wynika to z faktu, że regularne spożywanie kawy może zmienić chemię mózgu, wymagając stopniowo większych ilości kofeiny w celu uzyskania tych samych efektów.

Picie nadmiernych ilości może prowadzić do niepokoju, niepokoju, kołatania serca i nasilenia ataków paniki. Może nawet powodować bóle głowy, migreny i wysokie ciśnienie krwi u niektórych osób. Z tego powodu większość ekspertów zgadza się, że należy ograniczyć spożycie kofeiny do poziomu około 400 mg dziennie – równowartość 4-5 filiżanek (0,95-1,12 litra) kawy.

Ponieważ jej działanie może trwać do 7 godzin u dorosłych, kawa może również zakłócać sen, szczególnie jeśli pije się ją późnym wieczorem. Wreszcie kofeina może łatwo przejść przez łożysko, a jej działanie może trwać do 16 godzin dłużej niż zwykle – u kobiet w ciąży, ale także u poczętych dzieci. Dlatego kobiety w ciąży zachęca się do ograniczania spożycia kawy do 1-2 filiżanek (240-480 ml) dziennie.

Należy pamiętać, że picie kawy na czczo nie wydaje się wpływać na siłę lub częstotliwość tych efektów.

