Czy można przedawkować chleb? Skutki uboczne, o których mogłeś nie wiedzieć

Jeśli jest coś, z czego wielu z nas nie chce kwestionować, to uniwersalność i pyszny smak chleba. Podaje się go w restauracjach jako sposób na rozpoczęcie posiłku, a zrobienie tostów z serem to klasyczne, szybkie i wygodne jedzenie. Ale jeśli często zjadasz cały bochenek, możesz zastanawiać się, jak wpływa on na twoje ciało.

Jak chleb wpływa na ciało?

Duże znaczenie ma, jaki rodzaj chleba jesz. Biały chleb ma wysoki indeks glikemiczny i jest bogaty w węglowodany. Jedno z badań wykazało, że spożywanie pokarmów o wysokim indeksie glikemicznym może w rzeczywistości zwiększyć głód i powodować przejadanie się, co nie jest dobre dla zmęczonego trawieniem organizmu. Zjedzenie całego koszyka pełnego kromek chleba może skończyć się podniesieniem poziomu cukru we krwi. Ważne jest, aby pamiętać, że wzrost poziomu cukru we krwi może potencjalnie prowadzić do zwiększonego ryzyka cukrzycy typu 2. Warto wybierać pełnoziarnisty chleb, który łatwo rozpoznamy po kolorze i wadze – im ciemniejszy i cięższy jest, tym lepiej, ale należy przeczytać skład, by upewnić się co do jego składników odżywczych.

Spożycie chleba a waga

Oprócz tego, że chleb może prowadzić do przejadania się i kilku kilogramów więcej, biały chleb został pozbawiony błonnika i składników odżywczych. Oznacza to, że twoje ciało bardzo szybko go rozkłada, więc nie dostajesz błonnika, który ma za zadanie pobudzać jelita. Inną wadą niewystarczającego spożycia błonnika jest to, że układ trawienny zaczyna walczyć, i może dojść bólu brzucha i zaparć. Chleb nie pomaga w utrzymaniu regularności wypróżnień. Spożywanie białego chleba, ze względu na zawarty w nim gluten może prowadzić do wzdęć.

