W jakim momencie dnia najlepiej pić mleko? Odpowiedź może zadziwić

W niektórych przypadkach picie mleka w określonym czasie może pomóc ci czerpać z tego napoju największe korzyści.

Mleko zawiera wiele prozdrowotnych składników odżywczych, a picie szklanki w czasie posiłku jest łatwym sposobem na dodanie ich do diety. 240 ml pełnotłustego mleka zawiera:

Kalorie: 149

Białko: 8 g

Tłuszcz: 8 g

Węglowodany: 12 g

Wapń: 21% dziennego zapotrzebowania (DV)

Magnez: 6% DV

Potas: 7% DV

Witamina D: 16% DV.

Wapń w mleku wspomaga wzrost kości, a magnez i potas są niezbędne do regulacji ciśnienia krwi. Napój jest również niskokaloryczny, ale bogaty w białko. Wiele produktów mlecznych jest wzbogaconych witaminą D, kolejnym składnikiem odżywczym, który wpływa na zdrowie kości, pomagając organizmowi wchłaniać wapń.

Jednak żadne badania nie sugerują, że istnieje jakiś określony przedział godzinowy, w którym lepiej pić mleko, aby czerpać z niego korzyści zdrowotne.

Utrata wagi i przyrost mięśni

Ponieważ mleko jest bogate w białko, może pomóc w utracie wagi i budowie mięśni. Produkty bogate w białko, takie jak mleko, mogą przyspieszyć odchudzanie poprzez poprawę metabolizmu i zwiększenie uczucia sytości po posiłkach, co może prowadzić do niższego dziennego spożycia kalorii. Co więcej, picie mleka po treningu wspiera wzrost mięśni i poprawę składu ciała.

W jednym trzymiesięcznym badaniu 10 młodych kobiet stwierdzono, że u osób, które piły beztłuszczowe mleko 5 dni w tygodniu po treningu siłowym, zaobserwowano większą poprawę masy mięśniowej i utratę tłuszczu w porównaniu z tymi, które nie piły mleka.

Na podstawie tych wyników wydaje się, że najlepszy czas na picie mleka w celu poprawy wzrostu mięśni i utraty masy ciała wydaje się następować bezpośrednio po wysiłku. Należy jednak pamiętać, że picie nadmiernych ilości mleka może prowadzić do przyrostu masy ciała z powodu wysokiego spożycia kalorii.

Poprawa trawienia

Niektórzy uważają, że mleko poprawia trawienie, chociaż dowody naukowe nie potwierdzają tego pomysłu. Dlatego nie ma zalecanej pory dnia do picia mleka w celu ułatwienia trawienia. Mimo to możesz spróbować wypić je z posiłkami, aby zobaczyć, czy zauważysz różnicę.

Niemniej jednak niektóre sfermentowane produkty mleczne, w tym jogurt i kefir, mogą poprawiać trawienie i zdrowe ruchy jelit. Te produkty zawierają probiotyki i pożyteczne bakterie, które wspierają mikrobiom jelitowy.

Kto powinien ograniczać mleko lub unikać go?

Osoby z nietolerancją laktozy lub alergią na nabiał powinny unikać mleka. Nietolerancja laktozy to niezdolność do trawienia głównego cukru w ​​mleku. Ten stan powoduje gaz, wzdęcia i biegunkę.

Ponadto osoby z cukrzycą lub problemami z kontrolą poziomu cukru we krwi powinny ograniczyć spożycie mleka. Ponieważ mleko zawiera laktozę, będącą rodzajem cukru, może przyczyniać się do wysokiego poziomu cukru we krwi.

Jeśli ograniczysz spożycie mleka, możesz wybierać spośród kilku roślinnych substytutów mleka, w tym zrobionych z migdałów, soi, orzechów nerkowca i mleka konopnego. Możesz poszukać odmian niesłodzonych i nie zawierających zbędnych dodatków.

