Upał? Sięgnij po te owoce i warzywa – zawierają mnóstwo wody

Dostarczanie wody do organizmu jest niezwykle ważne. Reguluje ona temperaturę ciała, usuwa toksyny, przenosi składniki odżywcze i tlen do komórek. Niedobór wody w organizmie może mieć katastrofalne skutki. Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu, by cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem. Do produktów o największej zawartości wody należą oczywiście świeże owoce i warzywa. Jakie?

Ile wody dziennie należy pić? Na to pytanie nie ma jednoznacznej i uniwersalnej odpowiedzi. Chociaż każdy stwierdzi, że szklanka lub dwie dziennie to zdecydowanie za mało, trudno określić, ile będzie optymalnie. Wiele bowiem zależy od naszego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków, aktywności fizycznej, płci, wieku, pogody, ubioru...Zmiennych jest tak wiele, że zapotrzebowanie na wodę danej osoby może być nieco inne każdego dnia. To, ile wody dziennie potrzebujemy, doskonale wytłumaczył w swojej najnowszej książkę Michel Cymes, francuski lekarz i autor wielu publikacji. Chociaż książka „Twój mózg. Jak zadbać o siebie naprawdę” dotyczy głównie funkcjonowania mózgu, można w niej znaleźć wiele praktycznych porad, ponieważ mózg odpowiada przecież za wszystkie funkcje życiowe i tak jak całe nasze ciało, on też składa się głównie z wody. Cymes zaleca, by nine trzymać się sztywno zasłyszanych mitów, a popijać wodę małymi łyczkami w ciągu dnia między posiłkami i nie czekać na pojawienie się pragnienia – wówczas organizm zaczyna nam już sygnalizować delikatne odwodnienie. Pijąc regularnie w ciągu dnia, szybko zorientujemy się, że pijemy około 1-2 litrów dziennie – jednak wszystko uzależnione jest od indywidualnych potrzeb organizmu. Jeśli nie zauważymy niepokojących objawów jak ból głowy, silne pragnienie, rozdrażnienie czy spadek koncentracji, naprawdopodobniej pijemy wystarczająco dużo wody. Ostatecznym i najlepszym wskaźnikiem będzie jednak kolor moczu – dopóki jest jasny, jesteśmy dobrze nawodnieni. Gdy staje się ciemny, pijemy za mało wody. Czytaj także:

