Jak rozpoznać, czy czereśnie są robaczywe?

Czereśnie to jedne z uwielbianych nie tylko przez dzieci owoców sezonowych. Możemy cieszyć się ich smakiem jedynie latem, więc często nie zwracamy uwagi na to, czy w miąższu owoców są robaki. Nie jest to grożący utratą zdrowia błąd, jednak warto poznać sposoby na to, jak rozpoznać, że czereśnie są robaczywe i jak pozbyć się z nich ewentualnych lokatorów.

Czereśnie – dlaczego warto je jeść?

Czereśnie warto jeść nie tylko ze względu na ich wyjątkowy smak. Owoce te są niskokaloryczne i pełne cennych witamin oraz minerałów, które uzupełniają niedobory żywieniowe. W czereśniach znajdziemy m.in.:

witaminy z grupy B,



witaminę C,



witaminę A,



jod,



potas.

Czereśnie pozytywnie wpływają na stawy oraz poprawiają funkcjonowanie serca, nerek i wątroby. Co więcej, pomagają pozbyć się z organizmu szkodliwych toksyn oraz dostarczają naturalnych antyoksydantów.

Sezon na czereśnie z roku na rok trwa coraz krócej. Dzieje się tak ze względu na gwałtowną pogodę, która powoduje, że owoce opadają, zanim dojrzeją lub gniją, zanim zostaną zebrane. Przekłada się to na wysokie ceny czereśni, które od kilku sezonów pobijają kolejne rekordy. Jeżeli uwielbiamy czereśnie, trudno jest nam odmówić sobie ich zakupu, jednak powinniśmy sprawdzić, czy nie kupujemy przysłowiowego kota w worku.

Jak sprawdzić, czy w czereśniach są robaki?

Aby sprawdzić, czy w czereśniach są robaki nie musimy być znawcami tematu. Doświadczenie sadownicze nie jest w tym przypadku potrzebne, jednak przyda się dobry wzrok. To właśnie nasze oczy pomogą sprawdzić, czy kupowane lub zrywane z własnego drzewa czereśnie są robaczywe.

O tym, że w owocach mogą mieszkać larwy, świadczy m.in.:

obecność czarnych punkcików na skórce,



doskonale widoczne, małe dziurki,



białe plamki na skórce,



widoczne, jaśniejsze korytarze pod skórką (efekt żerowania larw, które wyjadają miąższ czereśni),



zmiana zabarwienia skórki, która może przypominać ślad po obiciu owocu.

Oczywiście możemy też przekroić czereśnię na pół lub rozdzielić ją palcami i sprawdzić, czy jej wnętrza nie zamieszkują larwy. Sposób ten jest dość czasochłonny, zwłaszcza gdy zamierzamy sprawdzić kilka kilogramów owoców np. przed przygotowaniem domowych przetworów.

Kolejnym sposobem na sprawdzenie, czy w czereśniach kryją się larwy, które składa nasionnica trześniówka, jest namoczenie owoców w zimnej wodzie. Po kilkunastu minutach robaki wyjdą z czereśni i się utopią. Nie oznacza to, że w środku owoców nie pozostały odchody larw, więc decyzja o tym, czy zjemy takie owoce, może być trudna. Do wody możemy dodać łyżeczkę soli, która pomoże pozbyć się nie tylko robaków, ale także m.in. bakterii i grzybów, które mogą znajdować się na skórce owoców.

Czy czereśnie z robakami są szkodliwe?

Zjedzenie czereśni z robakami nie zagrozi naszemu zdrowiu. Larwy nie są źródłem chorób, więc możemy być spokojni. Większym problemem jest wstręt do robaków, który może spowodować, że nie sięgniemy więcej po czereśnie, wiśnie lub śliwki, bo to najczęściej w tych owocach kryją się larwy.

Ważne: owoce przed spożyciem zawsze musimy umyć, bo to znajdujące się na ich skórce zanieczyszczenia są dla nas największym zagrożeniem. Szczególną ostrożność musimy zachować, zbierając dziko rosnące owoce np. w lesie. W przypadku dzikich wiśni, czereśni, jagód, malin lub jeżyn narażamy się na groźne zakażenia tasiemcem i innymi pasożytami, które mogą zagrozić naszemu zdrowiu i życiu.

W przypadku wielbicieli czereśni często spotkamy się z głosami, że odrobina białka jeszcze nikomu nie zaszkodziła. To fakt, jednak w wielu przypadkach wstręt jest silniejszy niż chęć skosztowania słodkich czereśni. Czy warto jeść czereśnie „w ciemno”? Z pewnością powinniśmy dokładnie obejrzeć owoce z zewnątrz i je umyć, a podając je małym dzieciom, rozkroić i usunąć pestkę, co pozwoli też zauważyć robaki.