Pokarmy roślinne bogate w cynk. Dobra wiadomość dla wegan!

Cynk jest niedoceniany i zasługuje na większe uznanie. Dietetyk Tracy Lockwood Beckerman wyjaśniła wiele zalet tego minerału.

– Cynk odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu komórek odpornościowych, wytwarzając białka, DNA i uruchamiając enzymy, które działają jako pierwsza odpowiedź na bakterie i wirusy – wyjaśnia Beckerman. Podkreśla jednak, że nie zaleca się go do walki z COVID-19, tylko po to, by pomóc w walce z przeziębieniem i grypą. – COVID-19 to stosunkowo nowa choroba, która ma wiele wspólnych objawów z przeziębieniem i grypą, ale nie ma konkretnych dowodów na to, że cynk ma jakikolwiek wpływ na leczenie lub zapobieganie COVID-19... więc nie przestawaj nosić maski i myj ręce!

Cynk jest nam potrzebny

Cynk jest niezbędnym minerałem, co oznacza, że ​​nasze ciała nie mogą go wytwarzać ani przechowywać – musimy więc dostarczać go w naszej diecie dużo. Zalecenia ekspertów to 8 miligramów cynku dziennie dla dorosłych kobiet i 11 miligramów dziennie dla dorosłych mężczyzn. (Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny przyjmować trochę więcej). Chociaż możesz przyjmować suplementy cynku, Beckerman zaleca przyjmowanie jak największej ilości witamin i minerałów z pożywieniem. Istnieje wiele pokarmów pochodzenia zwierzęcego, które są bogate w cynk, takich jak skorupiaki i czerwone mięso, ale jeśli nie jesz mięsa (lub próbujesz zmniejszyć spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego), jest kilka pokarmów roślinnych o wysokiej zawartości cynku, na które warto zwrócić uwagę.

– Orzechy i nasiona mogą być świetnymi źródłami tego minerału – mówi Beckerman. Na przykład 28 g orzechów nerkowca zawiera 15% zalecanej dziennej dawki cynku. Jedna i ćwierć filiżanki gotowanej soczewicy zawiera 1 miligram cynku. To może nie wydawać się dużo, ale w rzeczywistości stanowi 12 procent dziennego zapotrzebowania na cynk.