Wypiłeś za dużo kawy? W ten sposób ograniczysz szkodliwy wpływ nadmiaru kofeiny

Aby mieć pewność, że nawyki związane z piciem kawy pomogą ci – a nie zaszkodzą! – ważne jest, aby nie przesadzić ze spożyciem kofeiny. Miej w zanadrzu kilka narzędzi na te dni, w których nie mogłeś się oprzeć zamówieniu jeszcze jednego aromatycznego naparu w ulubionej kawiarni w drodze do pracy. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o kofeinie, a także o tym, jak przeciwdziałać skutkom jej nadmiernego spożycia.

Ile kofeiny to za dużo?

Dla wielu ludzi kofeina to źródło energii na cały dzień. Oznacza to, że wiele razy w ciągu dnia sięgają po filiżankę kawy, aby utrzymać poziom energii. Istnieje jednak limit, którego należy się trzymać, aby zachować zdrowie. – Uważa się, że bezpieczne spożycie kofeiny wynosi nie więcej niż 400 miligramów dziennie dla zdrowych dorosłych – mówi dietetyk Melissa Nieves. – Większość badań, które wykazały pozytywne właściwości zdrowotne kawy, opiera się na umiarkowanym spożyciu nie więcej niż trzech do czterech filiżanek dziennie.

Chociaż 400 mg nie wydaje się dużą ilością, może zrobić więcej, niż myślisz. Odpowiada to ilości kofeiny w czterech filiżankach parzonej kawy. Przekroczenie tej ilości może spowodować wystąpienie nieprzyjemnych objawów i skutków ubocznych, które szybko zaalarmują cię, że wypiłeś za dużo.

Objawy spożycia zbyt dużej ilości kofeiny

Jeśli przekroczyłeś zalecany limit kofeiny, twój organizm z pewnością cię o tym poinformuje. – Objawy przyswojenia zbyt dużej ilości kofeiny wpływają na układ nerwowy, ponieważ kofeina jest środkiem pobudzającym – mówi Nieves. Objawy te występują w szerokim zakresie, od łagodnych problemów po poważniejsze, które mogą naprawdę wpłynąć na twoje zdrowie i życie.

Według Nieves, najczęstszymi objawami spożycia zbyt dużej ilości kofeiny, których możesz doświadczyć, są:

nerwowość

ból głowy

drżenie

zawroty głowy

drażliwość

biegunka lub rozstrój żołądka

nieregularne bicie serca lub kołatanie serca.

Skutki uboczne spożycia zbyt dużej ilości kofeiny

Jeśli dostarczasz za dużo kofeiny w swoim organizmie dzień po dniu, możesz zacząć odczuwać pewne skutki uboczne. Jeśli masz do czynienia z którymkolwiek z nich regularnie, być może nawet nie zdawałeś sobie sprawy, że są one spowodowane spożyciem kofeiny.

– Możesz odczuwać niepokój i bezsenność, zwłaszcza jeśli już jesteś na to podatny i pijesz kawę (a wraz z nią kofeinę) tuż przed pójściem spać – mówi Nieves. – Możesz również doświadczyć objawów uzależnienia i odstawienia, takich jak ból głowy, kiedy nagle przestaniesz dostarczać kofeinę swojemu organizmowi. Może też wystąpić zgaga u osób cierpiących na zapalenie żołądka i wrzody.

Przyjmowana w nadmiarze kofeina może również powodować wspomniane kołatanie serca. Zbyt duża ilość przyjmowanej kofeiny jest jednym z głównych czynników wyzwalających kołatanie serca.

Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom kofeiny?

Jeśli wypiłeś za dużo kawy z kofeiną i odczuwasz tego skutki – czy to drżenie, ból głowy czy niepokój – najważniejsze, co musisz zrobić, to przeczekać. – Nie ma wiele do zrobienia, kiedy kofeina jest w twoim ciele, poza czekaniem, aż zostanie zmetabolizowana – mówi Nieves. Mając to na uwadze, specjalistka zaleca, co można zrobić, aby złagodzić objawy:

Pij wodę. Jedną z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić, gdy czujesz skutki zbyt dużej ilości kofeiny, jest opróżnienie swojej butelki z wodą. Kofeina może działać jak łagodny środek moczopędny, a odwodnienie może pogorszyć objawy nadmiaru kofeiny. Bądź dobrze nawodniony, dopóki kofeina w naturalny sposób nie opuści twojego organizmu.

Wybierz się na spacer. Spacer ma wiele zalet. Chodzenie pomaga w trawieniu, poprawia zdrowie mózgu i może również przeciwdziałać skutkom spożycia zbyt dużej ilości kofeiny. Lekka aktywność fizyczna może pomóc uspokoić drżenie. Ćwiczenia fizyczne mogą również pomóc zmniejszyć ból głowy.

