6 produktów, które dietetyk zawsze trzyma w swojej kuchni

Są dwa typy ludzi: ci, którzy kochają zakupy spożywcze i ci, którzy wolą robić dosłownie cokolwiek innego.

Ale bez względu na to, jaką jesteś osobą, poruszanie się po sklepach w poszukiwaniu zdrowych, podstawowych produktów, które naprawdę chcesz jeść, może sprawić, że będziesz żałować, że nie ma przy tobie osobistego dietetyka.

Dietetyk Jaclyn London, szefowa ds. żywienia i dobrego samopoczucia w WW (dawniej Weight Watchers) omówiła jej nawyki związane z zakupami artykułów spożywczych.

Przede wszystkim podstawy

Nikogo nie powinno to dziwić, ale specjalistka zaczyna od podstaw. – Mój koszyk odzwierciedla moją osobistą filozofię dotyczącą jedzenia: więcej warzyw, więcej owoców, więcej wyjść po zakupy – mówi London. – Posiadanie pod ręką odżywczych składników jest jednym z najprostszych, ale znaczących kroków prowadzących do stworzenia ogólnie zdrowszego sposobu odżywiania się.

Aby ułatwić wykrywanie tych zdrowych produktów, idea WW wprowadziła punkty, które sprowadzają etykiety żywieniowe do jednej, prostej wartości. Specjalny program dopasowuje do danej osoby indywidualny plan (zielony, niebieski lub fioletowy) dostosowany do celów, sposobu odżywiania i zachowań.

Ale co z nieoczekiwanymi rzeczami, które trafiają do koszyka specjalistki? (Uwaga spoiler: w spersonalizowanych planach WW jest dużo miejsca na kreatywność i elastyczność.)

6 produktów, które dietetyk ma w swojej kuchni niezależnie od diety

