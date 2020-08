Papryka to witaminowa rekordzistka. Który kolor jest najlepszy?

Warto jeść paprykę, bo zawiera ona niemal komplet witamin i minerałów, chociaż pod względem wartości odżywczych i kalorycznych występują ogromne różnice między poszczególnymi gatunkami papryki. Papryka czerwona ma znacznie wyższą wartość odżywczą i energetyczną niż zielona. Ponadto im owoce papryki są bardziej dojrzałe, mięsiste i większe, tym większa jest ich wartość odżywcza i energetyczna.

Papryka to przede wszystkim witamina C (120-250 mg%). Wystarczy jedna papryka dziennie, by zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na tą witaminę. Najwięcej jest jej w dolnej części owocu. Witaminy C jest w papryce 5 razy więcej niż w cytrynie, pod tym względem przewyższa ją jedynie świeża nać pietruszki.

Na uwagę zasługuje fakt, że wrażliwa witamina C, zwykle bardzo łatwo utleniająca się podczas gotowania, w papryce trudniej niż w innych owocach i warzywach ulega rozkładowi. Oprócz tego występują w papryce witaminy:

A (630 j.m%),



PP (0,4 mg%),



prawie wszystkie z grupy B



oraz witamina E.



Ze składników mineralnych znajdziemy:

wapń (11 mg%),



potas (190 mg%),



magnez (12 mg%),



fosfor (120 mg%),



a także siarkę, żelazo, mangan, miedź.

Ze względu na dużą zawartość witaminy C, papryka poprawia cyrkulację krwi, zmniejsza przepuszczalność naczyń włoskowatych i uelastycznia je. Dlatego też zaleca się paprykę osobom chorym na arteriosklerozę i zaburzenia krążenia.

Dzięki nadającej ostry smak kapsaicynie, papryka wzmaga wydzielanie się soków żołądkowych i przez to poprawia apetyt i polepsza trawienie.

Ostrożnie z ostrymi papryczkami

Kapsaicyna działa drażniąco na skórę wywołując zaczerwienienie i delikatne zapalenie skóry. Wykorzystuje się ją w postaci wyciągu do produkcji maści przeciwbólowych i rozgrzewających na reumatyzm, ischias, lumbago czy bóle neuralgiczne.

Uwaga: Ostrej papryki nie zaleca się chorym na żołądek, układ pokarmowy czy nerki. Nadmiar alkaloidu kapsaicyny może powodować zapalenie błony śluzowej żołądka, nadkwaśność, obstrukcję a nawet zapalenie nerek.

Niektórzy ludzie uwielbiają pikantne potrawy i chętnie dodają ostre przyprawy w trakcie gotowania. Znajdą też też tacy, którzy na pikantnym gotowaniu nie poprzestają i biorą udział w różnych zawodach, polegających na spożywaniu ostrych papryczek. Bywa, że pieczenie w jamie ustnej, przełyku i żołądku jest tak silne, że zawodnicy płaczą i rezygnują z dalszego udziału. Czasem jednak jedzenie ostrych papryczek może skończyć się naprawdę źle. Przekonał się o tym 34-letni mężczyzna z Nowego Jorku, który postanowił zjeść wyjątkowo ostrą odmianę papryczki – California Reaper. Papryczka ta została wyhodowana przez Eda Currie, który prowadzi PuckerButt Pepper Company w Fort Mill w Stanach Zjednoczonych i jest uznawana za najostrzejszą odmianę. Historia mężczyzny została nawet opublikowana w magazynie „BMJ Case Reports”.

Ostra papryczka i ostry ból głowy

34-latek zgłosił się do szpitala z powodu bardzo silnego bólu w obrębie głowy i szyi. „Pacjent zjadł papryczkę i natychmiast zaczął odczuwać silny ból głowy, który zaczął się z tyłu i rozprzestrzenił w ciągu dwóch sekund”– opisuje w raporcie dr Kulothungan Gunasekaran ze Szpitala Henry'ego Forda w Detroit, który analizował ten przypadek, choć nie leczył pacjenta bezpośrednio. Kiedy mężczyzna przybył do szpitala, lekarze nie byli pewni, co spowodowało jego objawy. 34-latek nie miał żadnych deficytów neurologicznych, takich jak niewyraźna mowa, osłabienie mięśni lub utrata widzenia, które wskazywałyby na udar. Tomografia komputerowa również wykluczyła zakrzep krwi lub krwawienie w jednym z dużych naczyń krwionośnych zaopatrujących mózg. Jednak badanie to ujawniło coś niezwykłego – znaczne zwężenie lewej, wewnętrznej tętnicy szyjnej i czterech innych naczyń krwionośnych zaopatrujących mózg.

Stan zagrożenia życia

Lekarze zdiagnozowali u mężćzyzny zespół odwracalnego skurczu naczyń mózgowych, prawdopodobnie spowodowany ostrą papryką. Objawia się on niezwykle silnym, wręcz „piorunującym” bólem głowy. Zwykle wiąże się to z niektórymi lekami, takimi jak ergotamina lub tryptany, oraz z nielegalnymi narkotykami, takimi jak kokaina i amfetamina, a nie z papryką. Według dr Anne Ducros, profesor neurologii z University of Montpellier ciężkie przypadki mogą nawet zagrażać życiu. U niektórych pacjentów może dojść nawet do udaru lub krwotoku wewnątrzczaszkowego.

Ostra papryka ma wysokie stężenie kapsaicyny – substancji chemicznej odpowiedzialnej za smak niektórych pokarmów. Wiadomo, że substancja ta powoduje zwężenie naczyń krwionośnych w niektórych częściach ciała i dlatego bywa nawet stosowana w niskich stężeniach w niektórych lekach miejscowych.

Jak podkreśla dr Gunasekaran, kapsaicyna – kluczowy składnik pieprzu – jest substancją wazoaktywną, dzięki czemu może potencjalnie zwężać naczynia krwionośne prowadzące do najważniejszych narządów, takich jak serce i mózg.

34-latek z Nowego Jorku z pewnością na długo zapamięta swoją przygodę z papryczką California Reaper.