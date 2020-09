Olej z wątroby rekina – korzyści zdrowotne. Czy jest sens go stosować?

Badania nad olejem z wątroby rekina (SLO) przypisują jego liczne korzyści zdrowotne wysokiej zawartości alkiloglicerolu (AKG), skwalenu i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (PUFA). Olej z wątroby rekina odcień od ciemnożółtego do brązowego oraz ostry aromat i smak. Możesz znaleźć SLO w postaci płynu, kapsułek lub jako składnik kremów do skóry i balsamów do ust.

Korzyści zdrowotne oleju z wątroby rekina

Uważa się, że niektóre związki zawarte w SLO, takie jak AKG, skwalen i kwasy tłuszczowe omega-3, są odpowiedzialne za jego korzyści zdrowotne.

Ma właściwości przeciwnowotworowe

Jedną z najczęściej sprzedawanych zalet SLO jest jego rzekomy potencjał w walce z rakiem, który opiera się na wyjątkowo niskiej częstotliwości występowania raka u rekinów i jest wspierany przez wysoką zawartość AKG i skwalenu w oleju. Badania w probówkach i na zwierzętach sugerują, że AKG może oferować potencjał przeciwnowotworowy poprzez aktywację makrofagów i wywieranie działania przeciw angiogenezie.

Makrofagi to rodzaj białych krwinek, które trawią wadliwe komórki, w tym między innymi komórki rakowe, i są uważane za fundamentalne w obronie przeciwnowotworowej. Tymczasem efekt antyangiogenezy oznacza, że ogranicza tworzenie się nowych naczyń krwionośnych, które mogą odżywiać komórki rakowe. W ten sposób pomaga spowolnić wzrost i rozprzestrzenianie się guza.

Działa na układ odpornościowy

Rybacy używali SLO od czasów starożytnych ze względu na jego potencjał zwiększania odporności. Oprócz aktywowania makrofagów, AKG w oleju stymulują produkcję przeciwciał i wzmacniają działanie receptorów Fc, które są białkami, które przyczyniają się do ochronnej roli układu odpornościowego. Jest to najprawdopodobniej spowodowane immunostymulującym działaniem skwalenu, co oznacza, że stymuluje on produkcję przeciwciał i silniejszą odpowiedź immunologiczną.

Inne potencjalne korzyści