Domowy bulion na jesienne dni. Przepis z kurczakiem i w wersji wege

Ugotowanie własnego bulionu warzywnego czy mięsnego jest prostsze niż myślisz. Dzięki samodzielnemu przygotowaniu dokładnie kontrolujesz, co znajduje się w garnku i możesz uchronić się przed zjadaniem wielu sztucznych dodatków, które zazwyczaj są w kostkach bulionowych. Możesz modyfikować jego smak dzięki użytym przyprawom. Bulion można przygotować w większej ilości i zamrozić, aby wykorzystać go za jakiś czas do innej potrawy. Z resztek po bulionie możesz zrobić aromatyczne kotleciki lub warzywną pastę.

Bulion z kurczaka – przepis

Składniki:

1 cząstka kurczaka (np. podudzie, skrzydełka)

1 duża cebula pokrojona w ćwiartki

1 seler selerowy przekrojony wzdłuż

1 duża marchewka przekrojona wzdłuż

1 por grubo posiekany

1 średni ziemniak pokrojony w ćwiartki

1 liść laurowy

1 gałązka pietruszki lub łodygi pietruszki

3 czarne ziarna pieprzu

3 litry wody

Sposób wykonania:

Umieść wszystkie składniki w dużym garnku, zagotuj i zmniejsz ogień do delikatnego bulgotania wody. Przykryj i gotuj na wolnym ogniu przez co najmniej 1,5 godziny.

Wymieszaj bulion i rozdziel kurczaka dużą łyżką, pozostaw pokrywkę i gotuj na wolnym ogniu przez kolejne 30 minut.

Odcedź, ostudź i wstaw na noc do lodówki. Powinno wyjść około 1½ litra.

Następnego dnia wyjmij mięso.

Bulion jest gotowy do użycia lub – można go podzielić na porcje i zamrozić.

Bulion warzywny – przepis

Składniki:

2 duże cebule pokrojone w ćwiartki

2 łodygi selera przekrojone wzdłuż

2 marchewki przekrojone wzdłuż

1 por, grubo posiekany

1 łodyga brokuła, pokrojona na kawałki

8 pieczarek pokrojonych na pół

1 cukinia pokrojona wzdłuż

1 średni ziemniak pokrojony w ćwiartki

1 liść laurowy

gałązka pietruszki lub łodygi pietruszki

2 gałązki świeżego tymianku

3 czarne ziarna pieprzu

3 litry wody

Sposób wykonania:

Umieść wszystkie składniki w dużym garnku, zagotuj, a następnie zmniejsz ogień delikatnego bulgotania wody. Dodaj pokrywkę i gotuj na wolnym ogniu przez co najmniej 1 godzinę. Wymieszaj i podziel warzywa dużą łyżką, pozostaw pokrywkę i gotuj na wolnym ogniu przez kolejne 10 minut. Wyjmij warzywa, ostudź i wstaw na noc do lodówki. Powinno wyjść około 1½ litra. Bulion jest gotowy do użycia – można go podzielić na porcje i zamrozić.