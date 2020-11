Jak przygotować znakomitą kawę? O tym musi wiedzieć każdy domowy barista!

Przygotowanie idealnej filiżanki kawy jest stosunkowo łatwe, jeśli wiesz, co robisz. Rodzaj i pochodzenie ziarna, stopień wypalenia, a nawet jakość wody mają wpływ na smak każdej wypijanej filiżanki kawy. A jeśli już mowa o kimś, kto wie, co robi w kwestii przygotowywania kawy, jest to specjalista-dietetyk.

– Na pewno jeszcze wiele jest do zbadania w temacie kawy – mówi Makenzie Bryson Jackson, specjalistka ds. żywności.

Chociaż Jackson z pewnością przez lata pracy już zebrała wiele ważnych informacji na temat parzenia kawy, istnieje kilka prostych wskazówek, które pozwolą ci przygotować kawę niczym prawdziwy barista w zaciszu własnego domu. Za chwilę dowiesz się, o czym powinieneś pamiętać następnym razem, gdy przyjdzie ci ochota na kawę.

Wybierz odpowiednie ziarna

Jeśli nie wybierasz ziaren wysokiej jakości, twoja kawa nie będzie dobrze smakować. To takie proste!

– Wybór ziaren to najważniejszy aspekt przygotowania dobrej kawy... bez dwóch zdań – mówi Jackson.

Są dwa główne gatunki, które warto znać. Robusta ma niską kwasowość i mocno wyczuwalną goryczkę. Z kolei ziarna arabiki są mniej gorzkie, a często bardziej aromatyczne. Wiedza o tym, ile lat ma roślina, z której pochodzi ziarno, gdzie roślina była uprawiana, jak się z nią obchodzono i jak przechowywano ziarno, jest niezwykle ważna.

Zwróć uwagę na stopień wypalenia

Palenie odgrywa również dużą rolę, jeśli chodzi o finalny smak kawy.

– Proces palenia zapoczątkowuje jedną z najbardziej magicznych reakcji w nauce o żywności: reakcję Maillarda. Ta reakcja wydobywa pyszny, karmelizowany złożony smak i aromat kawy, ale zbyt mocne palenie zdecydowanie zwiększy poziom goryczki – mówi Jackson.

Jeśli podczas wybierania kawy zwrócisz uwagę na jej stopień wypalenia, zobaczysz zakres od jasnego do ciemnego. Według Jacksona im jaśniejsza kawa, tym bardziej owocowa i kwaśna. A jeśli wybierzesz ciemniejsze palenie, ziarna będą bardziej gorzkie, ale smaki są bardziej złożone.

– Średni stopień palenia to dobry punkt na start: zapewnia równowagę i słodko-gorzki finisz, ale dobrze jest spróbować kaw o różnych rodzajach wypalenia, aby znaleźć ten, który najbardziej polubi twoje podniebienie – dodaje specjalistka.

Pamiętaj o właściwym przechowywaniu ziaren

Miejsce i sposób przechowywania ziaren kawy może wpłynąć na smak kawy po zaparzeniu, a nawet zepsuć go. Twoja kawa powinna być przechowywana w hermetycznym pojemniku bez dostępu światła. Jaki jest tego powód? Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować zepsucie się ziaren – i to bardzo szybko. A przecież nikt nie chce rozpocząć poranka od filiżanki nieświeżej kawy, prawda?

Nie zapomnij również o odpowiednim stopniu zmielenia

Kiedy mielisz kawę w domu, pamiętaj, by zmielić je równomiernie. Najlepiej nadaje się do tego ceramiczny młynek żarnowy. Młynki z ostrzami nie rozbijają ziarna równomiernie, więc będziesz mieć małe cząsteczki wielkości pyłu i większe kawałki ziarna. Pamiętaj też, by mielić ziarna bezpośrednio przed przygotowaniem kawy. Jeśli zmielisz je zbyt wcześnie, zmieni to smak twojej kawy, ponieważ ogółem wystawiasz wówczas większą powierzchnię ziarna na działanie tlenu.

Sprawdź jakość wody

Chociaż Jackson mówi, że jakość wody jest niższa na liście priorytetów przy robieniu filiżanki kawy, nadal jest to coś, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chcesz przenieść swoją kawę na wyższy poziom. Twardość wody wpływa na smak kawy: twardsza woda zawiera więcej minerałów, co może spotęgować nieprzyjemnie gorzki smak kawy.

Uważaj na temperaturę wody i czas parzenia

Podczas parzenia woda nie powinna być ani za gorąca, ani za zimna. Jeśli temperatura wody przekracza 96 stopni Celsjusza, twoja kawa będzie podatna na nadmierną ekstrakcję, a zatem będzie gorzka i cierpka. Jeśli temperatura spadnie poniżej 90 stopni Celsjusza, trudniej będzie ją wyekstrahować, a to sprawi, że kawa będzie kwaśna.

