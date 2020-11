Czy jajka pomagają utrzymać odpowiedni poziom cukru we krwi? Czy mogą spożywać je osoby chore na cukrzycę?

Utrzymanie poziomu cukru we krwi w ryzach to klucz do zachowania zdrowia. Zbyt długo utrzymujący się wysoki poziom cukru we krwi może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych: zwiększa ryzyko chorób serca i nerek, a także udaru oraz problemów ze wzrokiem. W przypadku większości zdrowych osób prawidłowy poziom cukru we krwi wynosi 72-108 mg/dl na czczo i do 140 mg/dl 2 godziny po jedzeniu.

Wysoki poziom cukru we krwi u osób z insulinoopornością utrzymuje się jeszcze długo po zakończeniu posiłku. Dlatego też osoby zmagające się z insulinoopornością oraz cukrzycą (zwłaszcza typu 2) mają na tym polu utrudnione zadanie. Leczenie farmakologiczne to jedno, ale dieta jest nie mniej istotna.

Czytaj też:

Pijesz kawę, aby schudnąć? Sprawdź wady i zalety tego rozwiązania

Co jeść, by zachować właściwy poziom cukru we krwi?

Istnieje wiele produktów, które pomagają utrzymać odpowiedni poziom cukru we krwi. Możesz jeść je bez problemów. Różne badania donoszą, że wpływ leków przeciwcukrzycowych na organizm w dłuższej perspektywie może nie być zbyt korzystny. Dlatego właściwa dieta może być wybawieniem.

Znany jest zwłaszcza jeden posiłek łączący trzy składniki. Sprawdza się w zapobieganiu gwałtownym wzrostom poziomu cukru we krwi. Prostota tego posiłku zadziwia: do jego przygotowania potrzeba octu jabłkowego, wody i gotowanego jajka.

Czytaj też:

Czy można schudnąć, jedząc śniadanie? Wystarczy wprowadzić kilka modyfikacji

Jajko, ocet i woda – sposób na walkę z cukrzycą?

Ugotuj jajko i usuń skorupkę. Ostudzone jajko przekłuj wykałaczką 2-3 razy, a następnie włóż je do słoika i zalej taką ilością octu, by było całkowicie zakryte. Zamknij słoik i odstaw na noc do lodówki. Następnego ranka wypij szklankę ciepłej wody i zjedz jajko. Powtarzaj tę czynność codziennie. To po niedługim czasie pozwoli ci zauważyć poprawę poziomu cukru we krwi.

Jajko na twardo jest świetną przekąską wysokobiałkową. Sprawdzi się doskonale na śniadanie dla cukrzyka. Białko spowalnia trawienie oraz wchłanianie glukozy i zapewnia uczucie sytości na długo bez podnoszenia poziomu cukru we krwi.

Ocet jabłkowy zapobiega skokom poziomu cukru – zwłaszcza po skrobiowych posiłkach – i podnosi wrażliwość na insulinę i zmniejsza skoki cukru we krwi.

Czytaj też:

Chcesz zrzucić kilka kilogramów? Wypróbuj te koktajle odchudzające, a nadwaga zniknie w mgnieniu oka!