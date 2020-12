Karp w galarecie to stały bywalec wigilijnego stołu. Oto, jak go przyrządzić

Karp jest popularną, chociaż nieszczególnie lubianą rybą. Niegdyś był uważany za typowy pokarm biednych ludzi, a szczególnie rozpowszechnił się w okresie międzywojennym. Niektórym przeszkadza jego rzekomy błotny posmak. Mięso karpia może być jednak przyrządzone na różne sposoby. Mamy zatem dania takie, jak karp po żydowsku, karp smażony, karp pieczony czy też zupa rybna z karpia. Ale dzisiaj weżmiemy pod lupę karpia w galarecie. Jak go zrobić?

Karp w galarecie: wigilijny przepis

Do przygotowania karpia w galarecie potrzebujesz następujących składników:

1 kg filetów z karpia bez ości

1 marchewka

1 pietruszka

ćwiartka selera

1 cebula

5-6 kuleczek ziela angielskiego

3-4 liście laurowe

2 l zimnej wody

3 łyżki żelatyny

sól, pieprz – do smaku

groszek z puszki – do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Filety opłucz i pokrój w około pięciocentymetrowe kawałki, następnie posól. Obierz warzywa, włóż je do garnka i zalej wodą. Dodaj liście laurowe, ziele angielskie oraz sól i pieprz wedle uznania. Gotuj bulion na wolnym ogniu przez pół godziny. Włóż filety do bulionu i gotuj przez kolejne pół godziny. Po zagotowaniu odcedź bulion. Namocz żelatynę w 3 łyżkach chłodnej wody, wymieszaj do rozpuszczenia i połącz z bulionem. Po wystudzeniu przelej część na półmisek, wyłóż karpia i wstaw do lodówki do stężenia. Po zastygnięciu udekoruj groszkiem i pokrojonymi warzywami, zalej resztą galarety i ponownie odstaw do stężenia.

Karp w galarecie: klarowanie galarety

Aby karp w galarecie był smaczny i wyglądał ładnie należy odpowiednio sklarować galaretę. Wiele osób nie wie, jak to zrobić, ale zadanie nie jest trudne. Aby sklarować galaretę najpierw odcedź stałe elementy od wywaru – użyj do tego gęstego sita. Wywar wciąż nie będzie idealnie czysty, zatem dopiero w tym momencie stanie się magia. Przygotuj 2 białka z kurzych jaj i 2 łyżki octu na każde półtora litra wywaru. Po przecedzeniu ostudź wywar i dopiero wtedy wlej do niego ocet i rozkłócone białka. Zagotuj wywar i podczas gotowania stale mieszaj. Po zagotowaniu na powierzchni wywaru stworzy się warstwa białej piany. Oczyść sito. Weź tetrową pieluchę – taką, jaką pamiętają jeszcze nasze babcie – i wyłóż nią sito, a następnie odcedź wywar. Proces jest długotrwały, jednak gwarantuje uzyskanie klarownego wywaru, z którego powstanie smaczna, przejrzysta galareta.

Karp w galarecie bez żelatyny – tradycyjny

Istnieje również bardziej tradycyjna wersja tego tradycyjnego wigilijnego dania. Karp w galarecie bez żelatyny wychodzi równie smaczny co z jej dodatkiem, a być może nawet smaczniejszy. Jedno jest pewne: wersja bez żelatyny nie stanowi znaczącej trudności.

Do wykonania karpia w galarecie bez żelatyny przygotuj takie składniki, jak do wersji z żelatyną, ale żelatynę zamień na oczyszczone ości, kręgosłup, płetwy i głowę karpia – bez oczu i innych wnętrzności. To właśnie na ościach i innych elementach, których nie będziemy spożywać, ugotuje się galareta.

